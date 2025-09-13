Suscríbete
Liam Hemsworth y Gabriella Brooks, el compromiso que se sella con un anillo vintage de alto valor

El exposo de Miley Cyrus, Liam Hemsworth y Gabriella Brooks han anunciado su compromiso en Instagram con un anillo vintage que encendió las redes sociales

September 13, 2025 
Eurídice Aiymet Garavito García
La noticia del compromiso entre Liam Hemsworth y Gabriella Brooks llegó acompañada de una oleada de comentarios negativos gracias a un pequeño detalle imposible de pasar por alto. De acuerdo con los seguidores de Miley Cyrus, en 2019 la cantante decidió poner fin a su matrimonio debido a varios motivos, entre ellos una supuesta infidelidad de Liam Hemsworth con su actual prometida, Gabriella Brooks.

La modelo australiana compartió discretamente en redes sociales una imagen en blanco y negro en la que se intuía la joya, y desde ese momento, el diseño comenzó a generar conversación entre expertos en alta joyería y seguidores de la pareja.

El anillo en cuestión pertenece a la categoría de las piezas antiguas con carácter. Se trata de un diamante entre 4.5 y 5 quilates, corte antiguo —probablemente cushion o old mine cut— montado en oro amarillo. La piedra está asegurada con un engaste biselado, colocado en posición horizontal (east-west en términos joyeros), un detalle que lo distingue de los diseños más convencionales. El resultado es una joya con una estética atemporal, que juega con lo clásico sin renunciar a lo contemporáneo. Su valor estimado ronda los 150 mil dólares, lo que lo coloca en la franja alta de los anillos de compromiso de celebridades que se han comprometido recientemente.

La comparación inmediata fue inevitable: el recuerdo del compromiso de Liam Hemsworth con Miley Cyrus en 2012. En aquella ocasión, el actor eligió un diamante de 3.5 quilates, también de corte cushion, de origen decimonónico, montado en oro de 18 quilates y rodeado de motivos florales de inspiración Art Nouveau. La pieza fue diseñada por Neil Lane y alcanzó un valor estimado de entre 100 mil y 250 mil dólares dependiendo de las fuentes y de la valoración atribuida a su antigüedad y procedencia.

SaveInsta.to_547477508_18534612172044624_2816530242375668542_n.jpg

Anillo de compromiso de Gabriella Brooks y Liam Hemsworth

Instagram

¿Entonces, cuál de los dos anillos es más caro?

La respuesta no es tan simple. El de Miley Cyrus ha sido catalogado en un rango que puede llegar a superar el valor del actual, aunque en estimaciones conservadoras quedaría por debajo de los 150 mil dólares estimados de la pieza que hoy lleva Gabriella Brooks. Lo que sí es claro es que el nuevo anillo sobrepasa al de 2012 en tamaño y en impacto visual. La diferencia entre 3.5 y hasta 5 quilates se traduce en una presencia mucho más contundente en la mano de la modelo australiana.

Más allá del precio, la elección de Liam Hemsworth refleja un cambio de narrativa personal. En 2012, su relación con Miley Cyrus estaba envuelta en la estética juvenil de la época, con un anillo romántico y floral que respondía a la visión de la cantante, aunque más tarde ella aceptara públicamente que no sentía como propia esa estética.

En 2025, con Gabrielle Brooks, elige una pieza de carácter sobrio, elegante y con una sofisticación vintage que parece hablar más de estabilidad y de madurez que de romanticismo ornamental. Es un anillo que resalta sin necesidad de adornos adicionales y que brilla tanto por su diseño como por la historia que lo respalda.

The Ryan Seacrest Foundation West Coast Debut Of New Multi-Media Broadcast Center "Seacrest Studios" At CHOC Children's Hospital

Miley Cyrus con anillo de compromiso en 2013

Michael Tran/FilmMagic

El compromiso de Liam Hemsworth y Gabriella Brooks no solo sella una relación de años, sino que también marca un nuevo capítulo en la manera en que el actor se vincula con la joyería y los símbolos de amor eterno.

Eurídice Aiymet Garavito García
