Se acabaron los colores pastel: el morado más maximalista será tendencia este otoño-invierno 2025

Este otoño-invierno 2025 los tonos pastel quedan atrás y resurge el morado maximalista que irrumpe como tendencia clave, con dramatismo, texturas audaces y un aire de poder que dominará la moda

September 19, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - September 2025 New York Fashion Week

305pics/GC Images

Durante varias temporadas los tonos pastel dominaron el guardarropa y el feed de Instagram: lilas etéreos, rosas tenues y azules empolvados. Sin embargo, la moda avanza con giros inesperados y este otoño-invierno 2025 las pasarelas anuncian un cambio rotundo: el morado en su versión más maximalista se convertirá en el protagonista absoluto. Un color que abandona la dulzura de lo sutil para reclamar fuerza, dramatismo y presencia en cada look.

El regreso del dramatismo cromático

El morado profundo siempre ha estado asociado al poder, la realeza y el misticismo. Esta temporada regresa con un lenguaje contemporáneo que lo acerca tanto al streetwear como a la alta costura. Firmas como Valentino, Elie Saab y Richard Quinn lo han llevado a la pasarela en vestidos de gala, abrigos estructurados y trajes sastre que redefinen la forma de usar este color. No se trata de un toque de acento, el maximalismo pide llevarlo en bloques contundentes, de pies a cabeza.

Cómo se lleva el nuevo morado

El maximalismo no se queda únicamente en la intensidad del color. La clave está en sumarle texturas y acabados que refuercen su teatralidad.
Piel y vinilo: perfectos para un look urbano que no pasa desapercibido.
Terciopelo y seda: aportan sofisticación para noches de gala.
Lentejuelas y cristales: pensados para quienes buscan un efecto hipnótico en fiestas y red carpets.

El morado se alía fácilmente con tonos neutros como el negro o el gris, pero esta temporada la apuesta más arriesgada —y también más celebrada en las capitales de la moda— es mezclarlo con verdes eléctricos, fucsias vibrantes o incluso dorados metálicos.

909b86b5740786f0e70a53ec01d8fbe2.jpg

El morado maximalista está de vuelta para otoño 2025

Pinterest

Una declaración de estilo generacional

Aunque las tendencias más recientes apuestan por el clean look y el minimalismo, el morado maximalista se convierte en un manifiesto de rebeldía y disrupción. Habla de atreverse a sobresalir, de abrazar la intensidad y de rechazar la neutralidad. Es un color que conecta con una generación que entiende el vestirse como un acto performático y emocional, más que como un simple ritual cotidiano.

Celebridades como Zendaya, Florence Pugh o Anya Taylor-Joy ya lo han incorporado en alfombras rojas recientes, confirmando que se trata de una de las tonalidades más codiciadas para marcar diferencia en la temporada.

3325c74ba3bdf57ecffd6825d6be5aa0.jpg

Anya Taylor-Joy llevando el morado maximalista que hoy está de vuelta

Getty images

Del día a la noche

Lejos de ser exclusivo de la noche, el morado se adapta también a la luz del día. Una gabardina morada sobre jeans o un suéter oversized en este tono son piezas suficientes para transformar un look urbano en algo editorial. Por la noche, la intensidad se multiplica con vestidos ceñidos de escote arquitectónico o con conjuntos de sastrería de corte masculino que contrastan con accesorios ultrafemeninos.

Los accesorios en este color —bolsos estructurados, botas altas o guantes de piel— se vuelven un recurso infalible para quienes buscan sumarse a la tendencia sin vestirla de pies a cabeza.

c885ae62424312ff6ae187c5eaf42ac7.jpg

Morado maximalista de día y de noche, ideal en todo contexto

Pinterest

El futuro es maximalista

La despedida de los pasteles no es casualidad, la moda refleja estados de ánimo colectivos y este otoño-invierno 2025 exige dramatismo, intensidad y un gesto de audacia. El morado maximalista, en todas sus variaciones —desde el violeta eléctrico hasta el púrpura imperial—, responde a esa necesidad de sobresalir en un escenario saturado de estímulos.
El morado maximalista no es solo un color, es una actitud. Y esta temporada, vestirlo equivale a declararse protagonista.

Eurídice Aiymet Garavito García
