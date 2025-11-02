Suscríbete
Moda

Salma Hayek confirma que el verde es el color del momento

La actriz deslumbra en la gala del LACMA 2025 con un vestido verde brillante

November 02, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
2025 LACMA Art+Film Gala

Taylor Hill/FilmMagic

El regreso del verde como símbolo de sofisticación

Durante la gala de Los Angeles County Museum of Art (LACMA) 2025, Salma Hayek volvió a dejar claro por qué es una de las figuras más elegantes de la alfombra roja. La actriz mexicana eligió un vestido verde lima de lentejuelas, de silueta sirena y mangas acampanadas, que no solo enmarcaba su figura con precisión, sino que también confirmó que el verde se ha convertido en el tono más poderoso de la temporada.
El diseño, de brillo líquido y escote pronunciado, equilibraba sensualidad y sofisticación, evocando el glam clásico de Hollywood con un toque contemporáneo que se impone en las pasarelas y en los looks de gala de este otoño-invierno.

Maquillaje y peinado, el equilibrio perfecto

Salma Hayek complementó el look con un maquillaje en tonos neutros, centrado en una piel luminosa, labios en rosa suave y una mirada enmarcada con delineado sutil y pestañas definidas. Este enfoque aportó frescura al conjunto y permitió que el vestido acaparara toda la atención.
El cabello de raya en medio, suelto y con ondas suaves, reforzaba el aire relajado pero impecable del estilismo, una elegancia natural que potencia su porte sin necesidad de excesos.

Joyería y accesorios que elevan el conjunto

Para completar el look, la actriz eligió un collar de piedras preciosas con acentos en rubí y un bolso negro estructurado, un contraste que aportó sobriedad frente al resplandor del verde metálico. Cada pieza parecía cuidadosamente seleccionada para mantener el equilibrio entre lujo y modernidad.

Un estilo que reafirma su dominio en la alfombra roja

Salma Hayek ha convertido cada aparición pública en una lección de estilo, y este look en el LACMA no fue la excepción. El verde, símbolo de energía, prosperidad y confianza, encontró en ella su mejor embajadora. En un año en que los tonos vibrantes marcan la pauta en moda y belleza, su elección confirma que el color puede ser el nuevo sinónimo de elegancia atemporal.

Salma Hayek colores Tendencias 2025
Eurídice Aiymet Garavito García
