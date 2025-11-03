5 prendas que ya no se usarán este invierno 2025

Cada temporada marca un punto de inflexión en la moda, pero el invierno 2025 ha sido especialmente contundente. Lo que hasta hace poco parecía un básico infalible, hoy da paso a piezas más versátiles, con volúmenes renovados y un enfoque en la comodidad elegante. Las pasarelas y el street style coincidieron en un mismo mensaje, la moda invernal ya no busca la corrección, sino la expresión —y por supuesto, la comodidad. Estas son las 5 prendas que dicen adiós —al menos por un tiempo— y las alternativas que definen el nuevo código del frío.

Los skinny jeans

Después de más de una década de dominio, los skinny jeans pierden relevancia frente a cortes amplios y relajados. Los pantalones de pinzas, los wide-leg de lana y el denim slouchy ocupan su lugar, ofreciendo movimiento y sofisticación sin esfuerzo. La silueta ceñida se reemplaza por proporciones que favorecen la comodidad sin restar estilo.

Los skinny jeans ya no son tendencia en invierno 2025 Pinterest

Las chamarras puffer

El volumen extremo se modera. Las puffer jackets dejan paso a abrigos estructurados, capas sutiles y modelos híbridos que combinan sastrería con tecnología térmica. Las firmas apuestan por cortes rectos, materiales reciclados y tonalidades neutras que elevan la funcionalidad al nivel de la alta moda.

Las chamarras puffer tendrán que esperar un año para volver a lucir en el street style Pinterest

Los botines de tacón cuadrado

Aunque fueron el calzado estrella por varios inviernos, este año ceden espacio a las botas altas tipo ecuestre y a los mocasines con suela chunky. El calzado se vuelve más práctico, pero mantiene una elegancia pulida. La tendencia apunta a la estabilidad visual y física: menos ornamento, más propósito.

Este año los botines de tacón cuadrado no serán tendencia en invierno Pinterest

Los suéteres oversize en punto grueso

El exceso de volumen se equilibra con tejidos ligeros y cortes más cercanos al cuerpo. El nuevo knitwear privilegia las texturas finas, los cuellos amplios y las mangas estructuradas. Los suéteres tipo wrap o con detalles asimétricos marcan una evolución hacia la sofisticación sin peso visual.

El exceso de volumen ya no es tendencia Pinterest

Los pantalones de cuero negro

El dramatismo se desvanece en favor de una sensualidad más contenida. Los pantalones de cuero clásico dan paso a versiones en gamuza clara, eco-leather color crema o tejidos satinados con reflejo sutil. La estética power dressing se actualiza con un toque de fluidez.

Los pantalones de cuero negro tampoco forman parte de las tendencias de invierno 2025 Pinterest

El mensaje del invierno 2025 es claro, la elegancia no está en repetir lo que funcionó, sino en reinterpretar lo que evoluciona. La nueva temporada invita a desprenderse de las fórmulas seguras para adoptar una estética más intuitiva, consciente y refinada. Las prendas que desaparecen no representan un error, sino un ciclo que se cierra. En su lugar surge una moda que equilibra lo práctico con lo poético, lo funcional con lo emocional: una nueva forma de vestir el invierno desde la autenticidad.