Moda

Colores que restan frescura y juventud en tu total look

Algunos tonos pueden apagar tu piel o endurecer tus facciones. Te contamos qué colores evitar si quieres un look más fresco y equilibrado

October 31, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Miami Fashion Week 2025

Colores que restan frescura y juventud en tu total look

305pics/Getty Images

La elección del color es tan poderosa que puede transformar por completo la percepción de tu rostro, tu energía y hasta tu estado de ánimo. Aunque la moda celebra la libertad y la autoexpresión, hay tonalidades que, sin darnos cuenta, pueden añadir años visualmente. No se trata de prohibir colores, sino de entender cómo interactúan con la luz, la piel y la edad para elegir aquellos que aporten vitalidad.

Negro absoluto, elegante, pero envejecedor

El negro es sinónimo de elegancia, pero también puede endurecer los rasgos cuando se usa cerca del rostro. Con el paso del tiempo, la piel pierde luminosidad natural y el contraste extremo del negro acentúa sombras y líneas de expresión. Si es un tono que te encanta, equilíbralo con maquillaje luminoso, accesorios dorados o escotes que suavicen su efecto.

e0a19900efa6f1a22c6208571d04692d.jpg

Negro absoluto, elegante, pero envejecedor

Pinterest

Grises fríos y apagados

Los tonos grises ceniza o perla tienden a desteñir la piel, especialmente si tienes un subtono cálido. Este tipo de color elimina la calidez natural del rostro, haciéndolo lucir más cansado. En su lugar, opta por grises con matices azulados o lavanda que aporten sofisticación sin restar luz.

c83906c543dc60ec31d978d8034256e9.jpg

Grises fríos y apagados

Pinterest

Beige excesivamente pálido

El beige es un básico, pero cuando se elige en una versión demasiado clara puede confundir el tono de piel con la prenda, borrando los contornos y apagando el rostro. Si prefieres los neutros, busca versiones más rosadas o doradas: aportan calidez y suavizan la expresión.

8686b8e53924debc1a56cb72f6de0690.jpg

Beige excesivamente pálido

Pinterest

Amarillos ácidos y verdes neón

Estos tonos intensos son energéticos, pero también poco favorecedores para la mayoría de los tonos de piel. Reflejan una luz verdosa o amarillenta que puede resaltar ojeras y enrojecimientos. Los tonos más armónicos para rejuvenecer son los amarillos mantequilla, verde oliva o verde esmeralda.

9a6ec520f0692567f505c168c31d7863.jpg

Amarillos ácidos y verdes neón

Pinterest

Tonos tierra muy oscuros

Colores como el marrón chocolate o el mostaza envejecen cuando no hay contraste suficiente con la piel. Pueden dar una apariencia más apagada o endurecida. Los tonos caramelo, camel o terracota clara mantienen el equilibrio entre profundidad y luminosidad.

8bfffaa32b701d305840e6ba7cf223a9.jpg

Tonos tierra muy oscuros

Pinterest

La clave no está en seguir reglas rígidas, sino en identificar qué gama de colores realza tu tono natural. Los matices suaves, cálidos o con un toque rosado suelen iluminar el rostro y transmitir frescura. Elegir bien el color no solo rejuvenece la piel: también refleja la confianza de una mujer que entiende que la moda puede ser su mejor aliada para verse —y sentirse— radiante.

Tendencias 2025 otoño colores
Eurídice Aiymet Garavito García
