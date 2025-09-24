Suscríbete
Seis tendencias que marcarán la primavera-verano 2026, según la Semana de la Moda de Londres

La Semana de la Moda de Londres definió el rumbo de la próxima primavera-verano 2026 con propuestas que equilibran frescura, teatralidad y elegancia contemporánea

September 24, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - LFW September 2025 - Day Five

Hanna Lassen/Getty Images

La Semana de la Moda de Londres siempre ha sido el espacio donde las propuestas más frescas se transforman en referentes globales. La edición Londres SS 2026 no ha sido la excepción, diseñadores emergentes y casas consolidadas coincidieron en una narrativa visual que equilibra teatralidad con pragmatismo, apostando por siluetas inesperadas y colores que reafirman el optimismo de la temporada y a grandes rasgos, estas han sido las propuestas más sobresalientes para la próxima temporada de calor en 2026.

Caderas exageradas

Los volúmenes regresan con fuerza en la parte baja del torso. Faldas con estructuras laterales, vestidos con drapeados que ensanchan las caderas y pantalones con aplicaciones estratégicas redibujan la silueta femenina. Lejos de ser un guiño histórico, esta tendencia se resignifica como una declaración de poder visual: el cuerpo se expande y ocupa espacio.

Erdem - Runway - LFW September 2025

Caderas exageradas

Jeff Spicer/Getty Images

Gabardinas para todos

La clásica trench, ese abrigo funcional que nunca pasa de moda, se reinventa en clave ligera. Diversas firmas presentaron este básico otoñal en distintas versiones como el vinilo transparente, los tejidos satinados y los colores inesperados. Lo más llamativo fue su carácter universal: se llevaron con vestidos vaporosos, sobre shorts o incluso como pieza principal de la noche. La gabardina deja de ser un básico de entretiempo para convertirse en protagonista de la primavera.

Burberry - Arrivals - LFW September 2025

Gabardinas para todos

Jeff Spicer/Jeff Spicer/Getty Images

Verde lima

Si hubiera que elegir un color emblema, sería el verde lima. Vibrante, cítrico y audaz, apareció en total looks, accesorios y detalles estratégicos. Es un tono que exige seguridad, pero que al mismo tiempo inyecta frescura inmediata a cualquier conjunto. En Londres, lo vimos en vestidos plisados, bolsos minimalistas y hasta en propuestas de calzado de tacón bajo.

Erdem - Runway - Spring/Summer 2026 London Fashion Week

Verde lima

WWD/WWD via Getty Images

Prendas con flores

El estampado floral nunca falta en primavera, pero en 2026 se rehace con técnicas modernas. En lugar de los clásicos motivos delicados, surgen flores sobredimensionadas, bordadas en relieve o impresas digitalmente con un realismo sorprendente. La inspiración botánica se convierte en un lenguaje gráfico contemporáneo, más cercano a la ilustración artística que al cliché romántico.

Marques'almeida - Runway - LFW September 2025

Prendas con flores

Hoda Davaine/Getty Images

Escotes discretos, pero primaverales

La sensualidad se expresa con mesura. Los escotes se suavizan y adoptan cortes redondeados, asimétricos o ligeramente cuadrados que favorecen sin necesidad de exhibir demasiado. Esta tendencia refleja un cambio generacional: se trata de vestir con comodidad y estilo, dejando que la frescura del diseño sea más importante que la provocación evidente.

Erdem - Runway - LFW September 2025

Escotes discretos, pero primaverales

Jeff Spicer/Getty Images

El cinturón, accesorio estrella

El regreso del cinturón es incuestionable. Anchos de piel rígida, versiones en cadena metálica o propuestas que parecen corsés minimalistas dominaron las pasarelas. No se trata solo de ceñir la silueta ya que este accesorio redefine proporciones y aporta un acabado final a looks que van desde vestidos ligeros hasta trajes sastre.

Street Style - LFW September 2025 - Day Four

El cinturón, accesorio estrella

Hanna Lassen/Getty Images

Una temporada marcada por el contraste

Lo que une a estas tendencias es el contraste entre exageración y sutileza. Mientras las caderas se amplían y los cinturones subrayan la cintura, los escotes se vuelven discretos; mientras el verde lima acapara miradas, la gabardina se democratiza como uniforme funcional. Londres vuelve a recordarnos que la moda es un juego de equilibrio, donde la creatividad dialoga con el deseo de vestir con personalidad.

Eurídice Aiymet Garavito García
