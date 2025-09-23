Suscríbete
La gabardina corta vuelve este otoño 2025 y nos hará olvidarnos de la gabardina clásica

Este otoño 2025, la gabardina corta se consolida como la nueva favorita del guardarropa: moderna, versátil y con propuestas que reinventan el clásico trench con frescura

September 23, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Captura de pantalla 2025-09-23 111406 (1).png

Getty images

La gabardina es una de esas piezas que se han ganado un lugar de honor en el guardarropa femenino gracias a su versatilidad, atemporalidad y sofisticación. Sin embargo, este otoño 2025 su silueta tradicional cede el protagonismo a una versión renovada y más dinámica, la gabardina corta. Un gesto de modernidad que reinventa la prenda para responder al ritmo de la vida urbana sin perder su carácter elegante.

Una silueta que se adapta a lo contemporáneo

La gabardina clásica, con su largo hasta la rodilla o más abajo, ha acompañado durante décadas los días fríos y lluviosos. Pero en un contexto en el que la moda se nutre de la practicidad, la versión corta gana terreno. Al quedar a la altura de la cadera o ligeramente más abajo, permite mayor movilidad y se combina con facilidad tanto con pantalones de sastrería como con faldas midi o incluso shorts de piel, creando un contraste entre lo utilitario y lo sofisticado.

El regreso de un básico reinterpretado

Firmas de lujo y diseñadores emergentes han apostado por este corte en sus colecciones otoño-invierno 2025/2026. Lo que antes se asociaba con un estilo más casual ahora se convierte en un statement de modernidad. En pasarelas vimos gabardinas cortas en materiales inesperados como cuero satinado, mezclas técnicas impermeables y hasta versiones con acabados metalizados que actualizan la estética clásica. Este giro creativo no elimina la tradición, sino que la reinterpreta para una nueva generación.

db9da8709865d5126a7e7d743714bc52.jpg

El regreso de un básico reinterpretado

Pinterest

Cómo llevar la gabardina corta

La clave está en entenderla como una prenda híbrida. Funciona como chaqueta ligera en días de entretiempo, pero también como capa estratégica sobre looks de oficina. Puede usarse abierta, dejando que el outfit debajo respire, o cerrada con cinturón para marcar la silueta. Combinada con botas altas, refuerza una estética fuerte y cosmopolita; con sneakers, aporta frescura y dinamismo. Es, en definitiva, una pieza que no exige reglas rígidas, sino creatividad al momento de vestir.

Colores y texturas de la temporada

Aunque el beige sigue siendo el tono más emblemático, este otoño destacan alternativas más atrevidas: verdes bosque, burdeos profundos, grises perlados y hasta estampados de cuadros que evocan el estilo británico con un aire renovado. En cuanto a las texturas, la gabardina corta se aleja del algodón clásico para experimentar con mezclas de lana, nylon reciclado o vinilos brillantes, ampliando las posibilidades de estilo.

aebc3e70b201f4644a56c3253403d0ce.jpg

El regreso de la gabardina corta en otoño 2025

Hector Vallenilla

El atractivo de lo inesperado

Parte de su encanto radica en la manera en que subvierte las expectativas. Estamos acostumbrados a ver gabardinas largas como sinónimo de elegancia, pero la versión corta transmite juventud y ligereza. No sustituye a la clásica —que siempre tendrá su lugar—, pero se convierte en la alternativa fresca que hace del otoño un terreno para la experimentación estilística.
La gabardina corta no llega para desplazar a la versión tradicional, sino para abrir un nuevo capítulo en la historia de esta prenda icónica. Su versatilidad, dinamismo y capacidad de adaptarse a distintas ocasiones la convierten en un must del otoño 2025. Más que una tendencia pasajera, representa el espíritu de una moda que honra lo clásico pero que no teme actualizarlo con audacia.

Eurídice Aiymet Garavito García
