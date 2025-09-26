Suscríbete
Moda

La chaqueta bomber de ante vuelve a ser la pieza clave del otoño 2025

La chaqueta bomber de ante regresa como la prenda estrella del otoño 2025: versátil, elegante y con una herencia atemporal que la convierte en inversión segura

September 26, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Saint Laurent: Photocall - Paris Fashion Week - Menswear Spring/Summer 2026

La chaqueta bomber de ante vuelve a ser la pieza clave del otoño 2025

Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images

El armario de temporada siempre exige una pieza capaz de equilibrar estilo y atemporalidad. En este otoño 2025, esa prenda se llama chaqueta bomber de ante. Su silueta inconfundible, de hombros ligeramente redondeados, puños ajustados y un fit que se mueve entre lo relajado y lo sofisticado, vuelve a ocupar el lugar central en el vestidor. Lejos de ser una tendencia pasajera, la bomber de ante ha demostrado su versatilidad a lo largo de las décadas, adaptándose a diferentes códigos y momentos culturales sin perder su esencia.

Un clásico reinterpretado

El ante aporta una textura única que suaviza el aire deportivo de la bomber tradicional. El resultado es una pieza que combina herencia y modernidad, nace de la influencia militar, se consolidó en la cultura pop del siglo XX y hoy se reinventa en clave de lujo. Firmas como Saint Laurent, Tod’s o Loewe han llevado este material al terreno de la sastrería y del ready-to-wear urbano, ofreciendo versiones en tonos neutros como beige, camel o negro.

Cómo se lleva en otoño 2025

La clave está en el contraste. La chaqueta bomber de ante se luce sobre vestidos minimalistas para un juego de proporciones inesperado; también funciona con denim recto y botas robustas, un guiño al espíritu casual que nunca la abandonó. En contextos más formales, se convierte en la capa perfecta sobre un look monocromático en lana o seda. El ante aporta calidez visual, lo que la hace idónea para los meses de transición, cuando el clima exige abrigo sin sacrificar ligereza.

Street Style - Munich - July, 2025

Chaqueta bomber de ante, un clásico básico para el otoño 2025

Moritz Scholz/Getty Images

Inversión a largo plazo

Más que una moda, la chaqueta bomber de ante es una declaración de estilo. Es una pieza que resiste al paso del tiempo y que, bien cuidada, puede acompañar durante años. El material exige atención especial —limpieza delicada, evitar la exposición prolongada al agua—, pero ese mismo carácter artesanal le otorga un valor añadido. Al elegir una bomber de ante, se invierte en un ícono que dialoga tanto con la herencia de la moda como con las necesidades del guardarropa contemporáneo.
La prenda eterna no es aquella que se queda fija en una época, sino la que sabe reinventarse sin perder identidad. Este otoño, la bomber de ante confirma su poder, se viste de modernidad, mantiene su aire clásico y recuerda que en el fondo, el estilo auténtico siempre regresa.

Chamarra otoño Tendencias 2025 camel
Eurídice Aiymet Garavito García
