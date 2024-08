El estudio y biblioteca privada de Karl Lagerfeld en París que por dentro resguarda 30 mil libros

Ubicada en 7, rue de Lille, París, este resguardo es un sueño para cualquier bibliófilo. Uno de los tesoros que formó Karl Laferfeld que funcionaba como librería y estudio, y hoy día se conoce como la 7L Bookshop para darle nueva vida. ¿Pero el aspecto más característico de este espacio? Karl acomodaba sus libros horizontalmente.

Qué es el estudio y biblioteca privada de Karl Lagerfeld en París

No se sabe a ciencia cierta por qué Lagerfeld empezó a coleccionar libros, pero las puertas de esta especie de santuario literario y arquitectónico abrió en 1999 —"hoy en día solo colecciono libros. No me queda espacio para nada más”, comentaría el káiser en algún momento. De acuerdo con Art Bassel, el número 7 de la Rue de Lille fue inicialmente un almacén de papel, y más tarde se convirtió en la sede de una revista de automóviles. Para 1991, el director y productor de cine Claude Berri lo transformó en una galería de arte (Renn Espace d’art contemporain); fue así que en 1999 Karl Lagerfeld se instaló.

Hoy día 7L alberga tanto la librería de arte de Lagerfeld como su antiguo estudio de fotografía, que también es una biblioteca. En una visita de la revista Wallpaper al sitio, comentan que hay unos 33,000 títulos organizados sin jerarquía ni pomposidad —"Karl solía decirme que leer el catálogo de una exposición es a menudo más beneficioso que visitarla”, les comentó la directora del espacio Laurence Delmare, “‘los libros son suficientes por sí mismos’, decía Karl, ‘no piden nada y son silenciosamente pacientes, pero siempre están ahí para ti’”.

7L fue adquirida por Chanel en 2021, donde a través de sus pareces ofrecen tres actividades: la librería, la creación in situ en el corazón de la meseta de la biblioteca para albergar eventos, y Éditions 7L. Es un espacio público, pero la biblioteca y el antiguo estudio fotográfico de Karl sigue siendo un espacio privado para miembros de la librería.