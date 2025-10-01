Suscríbete
Moda

El cuello halter, el escote preferido de Selena Gomez ¿en qué contexto debes usarlo?

El cuello halter regresa como protagonista en la moda femenina y Selena Gomez lo confirma, estos son los momentos ideales para convertirlo en el mejor aliado de estilo

October 01, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
El cuello halter, el escote preferido de Selena Gomez ¿en qué contexto debes usarlo.png

El cuello halter, el escote preferido de Selena Gomez ¿en qué contexto debes usarlo?

Instagram

Aunque no hay un número concreto, se estima que en la moda femenina existen hasta 20 tipos de escote diferentes, además de sus subvariantes, sin embargo, el cuello halter ha logrado permanecer como un recurso poderoso, elegante y versátil en la industria, sin duda, el favorito de Selena Gomez ya que lo ha elegido en algunos de los momentos más importantes de su carrera y su vida personal.

El éxito de este sofisticado escote radica en que combina sensualidad con un aire clásico, ya que, al mismo tiempo que enmarca los hombros, estiliza la figura y funciona como un marco perfecto para la cara, principalmente si gozas de un rostro redondo, como Selena.

También te interesa...
Captura de pantalla 2025-10-01 112611 (1).png
Moda
Los sombreros esculturales de Jonathan Anderson en Dior conquistan su debut en París
October 01, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_556383424_18528723301018122_1165567674510826131_n.jpg
Belleza
El supermodel hair noventero regresa: la melena pulida que conquista el otoño 2025
September 30, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

¿Qué es el cuello halter?

El halter se caracteriza por dejar los hombros al descubierto y sujetarse en la parte posterior del cuello. Este diseño genera una línea visual que alarga el torso y enfatiza la clavícula, lo que lo convierte en uno de los cortes más favorecedores para distintos tipos de cuerpo. Desde vestidos de gala hasta tops ligeros para el día a día, la silueta halter se adapta a múltiples escenarios, lo que explica por qué celebridades como Selena Gomez lo eligen en alfombras rojas y eventos musicales.

SaveInsta.to_534291147_18065041346517327_6805253032322059056_n.jpg

Cuello halter, el escote preferido de Selena Gomez

Instagram

Selena Gomez y el poder del halter

Selena Gomez ha convertido este escote en un aliado de su estilo. En eventos recientes, la cantante y actriz lo ha lucido en vestidos minimalistas de seda, versiones con pedrería para galas nocturnas e incluso en propuestas más relajadas durante entrevistas y presentaciones. Esto se debe a que el cuello halter aporta un balance entre sobriedad y atractivo, algo que encaja con su evolución personal hacia un estilo más maduro y consciente.

En su caso, el cuello halter no solo enmarca su figura, también refuerza su narrativa de confianza y empoderamiento. Cada vez que lo lleva, la conversación sobre moda se enlaza con su capacidad de transformar tendencias en piezas aspiracionales.

SaveInsta.to_529387327_18619542112019724_1291865884014290459_n.jpg

Selena Gomez y el poder del halter

Instagram

¿En qué contexto usarlo?

El cuello halter ofrece una versatilidad que pocos escotes pueden presumir. Algunos escenarios ideales para llevarlo incluyen:
Eventos de noche: en vestidos de satén, terciopelo o con aplicaciones brillantes, el cuello halter se convierte en la opción perfecta para una gala o una fiesta formal.

Oficinas creativas o cenas elegantes: en blusas halter de seda o tops estructurados, puede equilibrar profesionalismo con un toque atrevido.
Días de verano o escapadas vacacionales: en vestidos fluidos o jumpsuits, este escote aporta frescura y ligereza sin sacrificar estilo.
Looks de transición: con blazers o chaquetas oversize encima, el cuello halter funciona como la base de un look urbano con impacto.

El atractivo del cuello halter no reside solo en la tendencia, sino en su capacidad de adaptarse a distintos contextos y personalidades. Para Selena Gomez, es una declaración de estilo que habla de madurez y confianza quien ahora es una mujer casada y madura que anteriormente conocimos como una estrella juvenil con una relación sentimental inestable, he ahí loa evolución holística de la dueña de Rare Beauty; para otras, el cuello halter es la oportunidad de experimentar con un corte que resalta la feminidad sin caer en excesos.

Selena Gómez boda
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
SaveInsta.to_550399245_18553540645015825_6412038299943146774_n.jpg
Moda
Chopard reinventa su colección Ice Cube con una cápsula de Alta Joyería esculpida por la luz
October 01, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Fall/Winter 2025/2026 - Day Nine
Moda
Faux fur coat: el abrigo de pelo largo que dominará el otoño 2025
September 30, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
thumbnail_FENDI W+M SS26_SVF Portrait.jpg
Moda
Silvia Venturini Fendi renuncia como directora creativa de Fendi: los posibles sucesores
September 29, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Opening Green Carpet - 21st Zurich Film Festival
Moda
Cintura baja y falda amplia: la silueta de vestidos de fiesta que va a triunfar esta temporada
September 29, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
carlota_2_HD.jpg
Moda
El impecable moño con el que Carlota Casiraghi conquistó la Ópera de París
Carlota Casiraghi brilló en la Ópera de París con un moño impecable que confirma la elegancia del peinado más sofisticado de la temporada
September 29, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Day 3 - Copenhagen Fashion Week SS25
Moda
Bufanda ‘skinny’, la tendencia que sustituirá a pañuelos y collares en otoño 2025
Este otoño 2025 la bufanda ‘skinny’ desplaza a pañuelos y collares como el accesorio más versátil ya que es ligera, sofisticada y capaz de transformar cualquier look esta temporada
September 28, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Day 4 - Milan Fashion Week - Womenswear Fall/Winter 2025/2026
Moda
Kitty Spencer renuncia a la joyería durante Milán Fashion Week 2025
Un gesto de estilo minimalista convirtió a Kitty Spencer en una de las figuras más comentadas de la Semana de la Moda de Milán SS26
September 27, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Bottega Veneta - Runway - Milan Fashion Week - Womenswear Spring/Summer 2026
Moda
Shaggy Fur, el pelaje escultural que domina en Milán SS26
El shaggy fur regresa en versión oversize brillante en la Milano Fashion Week SS26 de Bottega Veneta, marcando un nuevo capítulo de lujo táctil y maximalismo textural
September 27, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García