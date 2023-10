Daria Werbowy, la modelo que detuvo su carrera en el pico de la cima y ahora está de regreso

2023 ha sido el año de los retornos y las reinvenciones. En corto tiempo vimos a directores creativos despedirse de una casa tras brindarle décadas de trabajo (como la salida de Sarah Burton de Alexander McQueen), y la llegada de nuevo talento para mejorar el augurio de las firmas (como Sabato De Sarno en Gucci); incluso vimos el resurgimiento de las supermodelos de los noventa, como Naomi Campbell y Christy Turlington participando en las Semanas de la Moda. Ahora es el momento estelar de uno de los rostros que más se extrañaron dentro de la industria del modelaje: Daria Werbowy. Daria forma parte de la campaña de Phoebe Philo, quien hace debut con su colección homónima y trajo de vuelta a una de sus viejas amigas.

¿Quién es Daria Werbowy?

Daria, quien era ávida de las actividades al aire libre y hasta navegó por el Océano Atlántico y por el Mar Mediterráneo, nunca imaginó que se convertiría en una de las modelos más reconocidas a nivel global. Nacida en Polonia y radicada en Canadá, los rasgos tan particulares que poseía a los 14 años generaron interés en las agencias de modelaje locales y en un plazo mediano se fue posicionando como uno de los rostros más solicitados.

Dentro de las casas de moda para las que figuró tanto en campaña como en pasarela han sido Gucci, Givenchy, Marc Jacobs, Christian Dior, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton y Chanel, entre otros. Además tiene un récord del mayor número de catwalks realizados por una modelo.

Con su mirada y su silueta, Daria hipnotizaba cada cámara que la capturaba, pero a pesar del favoritismo que tenía dentro de la industria, decidió alejarse de ese mundo. Werowy se despidió del modelaje cuando tenía 30 años porque “física y mentalmente ya no lo podía aguantar más”, dijo la modelo a Harper’s Bazaar US en aquel entonces —“es como, tienes todo lo que quieres, lo que soñaste se está haciendo realidad, no puedes comprar nada más que te haga feliz, así que luego piensas, Bueno, ¿qué más hay? Y tienes que irte”.

El regreso de Daria Werbowy al modelaje con casi 40 años

Con 39 años y después de vivir una vida rural en Irlanda —aún navegando alrededor del mundo—, Daria Werbowy hizo uno de los comebacks más esperados iniciando con la campaña de Sabato De Sarno para otoño 2023. Después llegó la noticia de que estaría liderando la imagen de la colección debut de Phoebe Philo ss24, considerando que la modelo trabajó con Philo para Céline (cuando aún llevaba tilde).

Todavía muy reservada de su vida privada y prácticamente actividad nula en redes sociales, Daria Werbowy sigue cautivando por su esencia veterana en el modelaje y para mostrarle a las nuevas generaciones de qué estaba hecho el terreno en aquel entonces.