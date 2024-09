Dakota Johnson llevó el color en tendencia para Otoño 2024 que las francesas están amando

El brown chocolate (o café chocolate) tiene un aspecto nostálgico en cuanto a la moda de los dosmil, pero siendo una de las tonalidades más profundas y acogedoras, se alinea perfectamente con la paleta de los tonos terrenales de la temporada Otoño 2024. ¿Por qué es de los preferidos? Su atractivo radica en la capacidad que tiene para armonizar con los colores vibrantes del follaje otoñal: los tonos de ámbar, carmesí y dorado, por ejemplo, se complementan del café chocolate y realza esta rica tapicería. Fue precisamente Dakota Johnson quien comprendió esta labor con un vestido de seda rematado con encaje negro, sandalias de tira, la Jackie Notte Mini Bag y joyería de Bulgari. Exploramos un poco más de esta paleta de colores y las posibilidades de estilo que hay con el chocolate brown que tanto ha cautivado para esta temporada.

Dakota Johnson usó Gucci para la fiesta de Bulgari Studio de Fashion Week en Nueva York en Brooklyn. Gucci

El lookazo de Dakota Johnson con el color tendencia de la temporada

El uso del café no es algo nuevo, pero su auge en las últimas semanas de la moda, sí —especialmente con el interés generado en el quiet luxury y las modalidades de los colores neutros—. “Creo que esto surge de la tendencia de ‘necesidades de vestuario’ que hemos visto en las pasarelas durante las últimas temporadas,” explica Libby Page, directora de mercado en Net-a-Porter a Harper’s Bazaar US. “Hemos visto un aumento en el interés de los clientes hacia los básicos elevados con un elemento de usabilidad. Fue refrescante ver ropa relajada y cotidiana que se puede combinar con diferentes piezas en nuestros armarios durante todo el año, y por lo tanto, un incremento en looks en beige, blanco, negro o marrón.”

Lo que también hace que el marrón sea quizás más atractivo que otros neutros no es solo que es fácil de combinar con otros colores, sino que es muy favorecedor, ofreciendo una alternativa mucho más suave al negro.

Desde abrigos en marrón oscuro, hasta sastrería monocromática, así como vestidos en marrón chocolate, ya es hora de que este color (a menudo pasado por alto) reciba su momento de gloria.

Lleva conjuntos total chocolate brown con un juego de chaqueta corta y pantalón, o úsalo como la excusa perfecta para salir de noche con un top envuelto y pantalón de seda que dejan una impresión de moda muy adecuada al otoño.

En vestidos ceñidos o strapless puedes encontrar a tu aliado perfecto para el guardarropa de otoño, pues lo puedes combinar con un abrigo ancho y botas largas. Una forma muy chic de llevar el color de temporada.

No temas en usar negro y café, pues hacen ese blend de tonalidades otoñales que merecen presumirse esta temporada. Nos encanta cómo luce con un chaleco y falda amplia para un look preppy, que además te mantendrá arreglada y pulida todo el día.