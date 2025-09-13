Cindy Crawford elige las sandalias strappy más elegantes para una cita urbana en CDMX

Cindy Crawford, uno de los rostros más icónicos de la moda internacional, volvió a demostrar en la Ciudad de México que el estilo atemporal no se improvisa. Invitada especial de OMEGA para celebrar la colección Aqua Terra, la supermodelo eligió un look que reunió todos los códigos de la sofisticación contemporánea. Con un vestido negro impecable, joyería minimalista y unas sandalias strappy sorprendió a todos los invitados en la gala.

Las sandalias de tiras finas, conocidas como strappy sandals, tienen esa capacidad de transformar un conjunto sobrio en un grito de elegancia. Sus correas delicadas enmarcan el pie con la precisión de un diseño pensado para estilizar cada movimiento. En el caso de Cindy Crawford, el efecto fue inmediato, su silueta se alargó de manera natural y el vestido de líneas limpias encontró en este calzado el aliado perfecto para proyectar ligereza sin perder elegancia para la esperada cena.

En una ciudad como México, vibrante y nocturna, las sandalias de este estilo funcionan como un pasaporte al glam. Su versatilidad las convierte en un calzado que se adapta tanto a una cena íntima en Polanco como a un evento de alta relojería en un espacio exclusivo del Centro Histórico. El secreto está en su capacidad de equilibrar sensualidad y sobriedad, con un guiño cosmopolita que se alinea con la energía de la capital.

Strappy sandals, ideales para una cita urbana en CDMX Getty images

El detalle del tacón medio-alto añade altura sin sacrificar comodidad, lo que resulta esencial para una mujer que domina las cámaras y los reflectores como la supermodelo. Sus tiras cruzadas enmarcan el pie con sutileza, recordando aquellas siluetas minimalistas de finales de los años 90 que regresan con fuerza en las pasarelas actuales ¿y quién mejor para traerlas de regreso? Absolutamente nadie más que Cindy quien posee este estilo que no envejece y que, al contrario, se reinventa cada temporada en las colecciones de casas como Jimmy Choo, Gianvito Rossi o Aquazzura.

La elección de Cindy Crawford no es casual. Como embajadora histórica de OMEGA, cada una de sus apariciones refuerza la imagen de lujo relajado y contemporáneo que la firma suiza transmite con sus relojes. Y en esta ocasión, la modelo mostró cómo los accesorios correctos pueden definir la narrativa de un look, sin duda, el reloj brillante en su muñeca y las sandalias strappy en sus pies, dos piezas que resumen lo esencial del estilo de alta gama.

Para quienes buscan inspiración en la Ciudad de México, este calzado se convierte en la pieza clave para noches que requieren sofisticación sin esfuerzo. Las strappy sandals no solo estilizan, también evocan ese aire internacional que conecta la estética de una supermodelo con la vida nocturna de una de las capitales más dinámicas del mundo.

En definitiva, la visita de Cindy Crawford a CDMX con OMEGA no solo celebró la precisión de la relojería suiza, también reafirmó que un par de sandalias de tiras finas puede elevar cualquier look a la categoría de ícono.