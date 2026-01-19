Suscríbete
Moda

Bvlgari reinventa Monete y Tubogas en LVMH Watch Week 2026

Dos iconos de Bvlgari regresan en 2026 con nuevas formas, texturas y color, reafirmando el diálogo entre joyería, reloj y herencia romana

Enero 19, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Bvlgari reinventa Monete y Tubogas en LVMH Watch Week 2026.jpg

Bvlgari reinventa Monete y Tubogas en LVMH Watch Week 2026

Maciej Kucia

En LVMH Watch Week 2026, Bvlgari vuelve a hacer lo que mejor sabe, mirar a su propio archivo para proyectarlo hacia el presente. La Maison presenta dos reinterpretaciones que condensan su identidad como joyero romano y relojero de precisión, Maglia Milanese Monete y Tubogas Manchette. No se trata de nostalgia, sino de continuidad creativa.

En la alta relojería, volver al archivo no significa mirar atrás, sino entender qué códigos siguen vivos. En su presentación más reciente dentro de LVMH Watch Week, Bvlgari explora esa idea a través de dos piezas que traducen historia en forma contemporánea: Monete y Tubogas. Ambas reaparecen no como reediciones literales, sino como objetos que reinterpretan el tiempo desde la materia, el color y el gesto.

También te interesa...
Captura de pantalla 2025-04-29 180916.png
Moda
¿Qué significa la serpiente de Bvlgari?
Abril 29, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Eiza
Celebridades
¡Orgullo mexicano! Eiza González es la nueva embajadora de Bvlgari
Julio 28, 2021
 · 
Ana Soberón

El Maglia Milanese Monete parte de una idea que Bvlgari explora desde los años sesenta: la moneda antigua como objeto de poder simbólico. Esta nueva versión incorpora una auténtica moneda romana del periodo 198–297 d.C. con la efigie del emperador Caracalla, integrada en una caja de oro rosa. El gesto es claro ya que el tiempo no solo se mide, también se hereda. La gran novedad está en el brazalete de malla milanesa, una técnica orfebre de origen renacentista que la Maison adopta por primera vez con una ejecución sorprendentemente flexible y contemporánea. El resultado es un reloj secreto que se siente más joya que instrumento, pensado para llevarse como una pieza íntima, cercana a la piel.

Maglia Milanese Monete.jpg

Maglia Milanese Monete

Cortesía

Por su parte, el Tubogas Manchette retoma uno de los códigos más reconocibles de Bvlgari. Inspirado en un modelo de archivo de 1974, este reloj-brazalete abraza la muñeca con una sola vuelta de oro amarillo, siguiendo la geometría contundente que hizo del Tubogas un símbolo en los años setenta. Aquí, la fuerza visual proviene del color: diamantes y gemas —citrinos, rubelitas, peridotos, amatistas, topacios y espesartitas— crean una composición vibrante que transforma el reloj en una pieza expresiva, casi escultórica. No busca discreción; busca presencia.

Tubogas Manchette.jpg

Tubogas Manchette

Cortesía

Más allá de las referencias históricas, ambos modelos comparten una misma filosofía: la relojería como extensión natural de la joyería. Bvlgari no propone complicaciones técnicas para especialistas, sino objetos de deseo que se entienden desde la emoción, el tacto y la forma. El saber hacer mecánico está ahí, pero nunca domina el discurso visual. Lo que importa es cómo el reloj se mueve con el cuerpo y cómo dialoga con la luz.

Con estas dos piezas, Bvlgari confirma una vez más su singularidad dentro del universo del lujo: no compite por parecerse a nadie. Su fuerza está en esa mezcla inconfundible de Roma, color, historia y audacia formal. Maglia Milanese Monete y Tubogas Manchette no son ejercicios de archivo; son declaraciones de identidad. Dos capítulos distintos de una misma narrativa, la de una Maison que entiende el tiempo como algo que se puede llevar puesto.

bvlgari LVMH Relojería
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
A$AP Rocky y el maletín de Chanel que todos quieren este San Valentín.jpg
Moda
A$AP Rocky y el maletín de Chanel que todos quieren este San Valentín
Enero 19, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Franco Origlia Entertainment Archive
Moda
Valentino Garavani, el arquitecto de la elegancia, muere a los 93 años
Enero 19, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Cuatro gestos de estilo para atravesar el Blue Monday 2026.jpg
Moda
4 tips de estilo para atravesar el Blue Monday 2026
Enero 18, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
"Chanel Collection des Metiers d'Art 2016/17 : Paris Cosmopolite" : Show At Hotel Ritz
Moda
¿Es 2026 el nuevo 2016? Este año el pasado vuelve a ser tendencia
Enero 15, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Six
Moda
Azul cobalto, el tono que dominará las alfombras rojas este año
Intenso, elegante y visualmente poderoso, el azul cobalto se perfila como uno de los tonos más fuertes en alfombras rojas, capaz de sostener siluetas minimalistas y propuestas de alta costura
Enero 14, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Harbin Fashion Week 2026
Moda
Fechas y ciudades clave para el calendario de la moda en 2026
Las capitales creativas del año, ordenadas por fecha, en un panorama donde la moda se vuelve cada vez más global y menos predecible
Enero 14, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Zoe Kravitz 2.jpeg
Moda
Lo que NO debes llevar a una gala como los Golden Globes
La alfombra roja de los Golden Globes revela que incluso los looks más delicados pueden fallar cuando no dialogan con el contexto, la escala y la intención del evento
Enero 11, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
83rd Annual Golden Globe Awards - Arrivals
Moda
Lisa confirma el poder de las transparencias sofisticadas en los Golden Globes 2026
La cantante eligió un atrevido vestido para los Golden Globes 2026 y demostró que las transparencias pueden ser sutiles, elegantes y profundamente contemporáneas
Enero 11, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García