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Bvlgari en Ginebra: propuestas con estilo y técnica

En Watches and Wonders, Bvlgari ajusta proporciones y materiales para llevar el reloj hacia un terreno más cercano al estilo cotidiano que a la relojería tradicional

Abril 14, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Bvlgari en Ginebra: piezas que se llevan como joyería

Cortesía

En Ginebra, muchas marcas siguen hablando en clave interna: calibres, récords, y complicaciones, pero Bvlgari no se mete ahí. Lo suyo va por otro lado: cómo se ve un reloj cuando lo usas todos los días y cómo elevar tu look cotidiano con alguno de estos diseños presentados en el Watches and Wonders 2026.

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Su espacio en Geneva no está planteado como una vitrina técnica e inanimada. Hay mármol, referencias a arquitectura italiana y materiales que tienen más que ver con atmósfera que con ingeniería. No necesitas explicación para entenderlo.

El ajuste más evidente está en el Octo Finissimo. La nueva medida —37 mm— cambia la proporción en la muñeca. Se siente más natural y menos impositivo. No busca imponerse ante la estética del festival ya que este tipo de piezas no interrumpe lo que llevas puesto, pero tampoco pasa desapercibido.

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Octo Finissimo

Cortesía

Más que hablar de delgadez o desarrollo interno, lo interesante es cómo se integra. Cabe bajo una camisa sin esfuerzo, no estorba y no pesa. Está pensado para usarse con estilo único y clásico.

En paralelo, Serpenti juega en otra línea, pero con la misma lógica. Brazaletes, acabados en oro, piezas que se acercan más a la joyería que a la relojería clásica. Este diseño no intenta ser protagonista técnico; pues, aunque cuenta con ingeniería de primera, lo que más impacta es su diseño que funciona como parte del conjunto, algo a lo que Bvlgari ya nos ha acostumbrado como su sello personal.

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Serpenti

Cortesía

También aparece esa mezcla de materiales —oro con acero— que evita que todo se sienta demasiado rígido. Hay contraste, pero controlado. Eso abre el uso: no queda limitado a una sola forma de vestir.

Lo que Bvlgari presenta este año no es un giro radical. Es más bien un ajuste de enfoque. Mantiene su lenguaje, pero lo baja a algo que tiene sentido fuera del contexto relojero.

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Serpenti

Cortesía

En un evento donde muchas piezas necesitan explicación y un alto nivel de especialización, la propuesta de Bvlgari nos sigue deslumbrando por su peculiar estética elegante y sofisticada, sin quedar a deber.

bvlgari alta relojería
Eurídice Aiymet Garavito García
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