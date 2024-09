11 looks para vestir adecuadamente con leggings cuando hace frío

Los leggings no tienen precisamente la mejor reputación en cuanto a elegancia, pero no los descartes por completo. Cuando se combinan de la manera correcta, esta cómoda alternativa a los pantalones puede ser perfecta para un atuendo casual de fin de semana o incluso para una salida nocturna si se eligen de cuero. Pero la pregunta es: ¿cómo usarlos sin parecer que acabas de salir de un maratón de 4 horas de Netflix? Toma nota de estos looks para saber cómo combinar leggings cuando las temperaturas han bajado y no quieres sacrificar la comodidad —pero tampoco tu lado chic—.

15 looks con leggings fáciles y rápidos de copiar

Ya sea que te encuentres en una clase de yoga, de compras o disfrutando de una cena, la ropa deportiva ha evolucionado para convertirse en el atuendo del día a día. Los leggings, cómodos y con estilo, se adaptan a cualquier ocasión y pueden elevarse fácilmente a un look de pasarela. Añade un blazer y verás cómo todo cambia, nos lo agradecerás.