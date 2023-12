5 puntos para saber qué tiene que ver El Cascanueces con la Navidad

Si hablamos de símbolos de Navidad, sabemos que el Cascanueces es un elemento infalible en las decoraciones. Esta figura de madera tan característica ha cautivado al mundo entero —y quizá asustado a algunos niños chiquitos por su peculiar apariencia con enormes dientes—. La historia de El Cascanueces tiene más de 100 años, y a la fecha seguimos vinculándolo con las fechas decembrinas. Pero, ¿de dónde surge esta relación? Todo sobre el origen del Cascanueces y por qué lo relacionamos con la Navidad.

¿Cuál es el origen del cascanueces?

De acuerdo con el Nutcracker Museum, los primeros alicates para pelar nueces estaban hechos de metal, y fue en el siglo XV que decidieron probar hacer esta herramienta con figuras de animales y personas. Fue hasta el siglo XIX que se introdujo el primer cascanueces con la forma tan decorativa que conocemos hoy día.

A partir de 1800 se popularizaron en Alemania los soldaditos de madera, y en 1830 el término Nussknacker apareció en el diccionario de los hermanos Grimm. Fue con el cuento de 1816 The Nutcracker and the King of Mice, de E.T.A. Hoffman, que apareció por primera vez este personaje.

El llamado ‘padre del cascanueces’ fue Wilhelm Fuchtner, quien comercializaría esta figura ya con los tornillos y funciones que ayudarían a pelar las nueces.

Nussknacker junto a una canasta llena de nueces (Foto de RDB/RDB/ullstein bild a través de Getty Images) getty

¿Qué significado tiene el Cascanueces en Navidad?

¿Recuerdas el cuento The Nutcracker and the King of Mice? Es una historia festiva donde la familia Stahlbaums se está preparando para celebrar la fiesta anual de Navdad. ¿Y qué regalo recibe la pequeña Marie? Un Cascanueces. Aquí empieza la emocionante aventura en vísperas de Navidad. A partir del cuento del Cascanueces, se ha ligado a esta figura con la Navidad principalmente porque el cuento toma lugar en esta fecha. ¿Por qué decidieron hacerlo así? Será un misterio. Fue hasta 1892 que salió el ballet de Tchaikovsky, The Nutcracker Suite, que el cuento del cascanueces cobró vida y el score musical se volvió en un tema obligatorio para escuchar cada diciembre. La primera presentación de El Cascanueces se llevó a cabo en un estreno doble el 18 de diciembre de 1892 en el Teatro Imperial Mariinsky en San Petersburgo, Rusia. Con un libreto de Marius Petipa, quien comenzó a trabajar en la coreografía desde agosto de ese año. Sin embargo, una enfermedad le impidió completarla y su asistente Lev Ivanov tomó cargo. El Cascanueces encontró un renacer en el siglo XX tras la versión televisada de George Balanchine a finales de la década de 1950. Salieron Maria Tallchief y Nicholas Magallanes como el Hada de Azúcar y su Caballero.

La primera producción de El Cascanueces de Tchaikovsky se presentó en 1892 en el Teatro Mariinsky de San Petersburgo y contó con Antoinetta Dell’Era como el Hada de Azúcar y Nikolai Legat como el Príncipe Coqueluche. getty

Miembros del Joffrey Ballet actúan en la producción de la compañía de ‘El Cascanueces’ (de Piotr Ilich Tchaikovsky, con coreografía de Robert Joffrey y Gerald Arpino) en el City Center, Nueva York, el 30 de diciembre de 1987. getty

Y tú, ¿qué tan fan eres de El Cascanueces?