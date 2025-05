The Mark Hotel: el lugar donde nacen los looks que deslumbran en la MET Gala

En medio de la efervescencia que invade Nueva York en la noche de la MET Gala, existe una dirección que se destaca como el refugio predilecto de las grandes estrellas del mundo de la moda, el cine y la música: The Mark Hotel, de Preferred Hotels & Resorts. Año tras año, mientras millones de espectadores esperan ansiosamente los deslumbrantes looks que cruzarán la alfombra roja del Metropolitan Museum of Art, es en este ícono de la hotelería neoyorquina donde celebridades como Nicole Kidman, Gisele Bündchen, Rosalía, Serena Williams, Usher, Gigi Hadid, Anne Hathaway, Doja Cat, Emily Ratajkowski, entre muchos otros, dedican horas a los preparativos para la noche más importante de la moda.

The Mark Hotel, el aliado histórico de la MET Gala

Miembro exclusivo de Preferred Hotels & Resorts, la mayor colección de hoteles de lujo independientes del mundo, The Mark se encuentra en un magnífico edificio histórico de la década de 1920, en la esquina de la 77th Street con Madison Avenue, en el corazón del Upper East Side de Manhattan. El hotel armoniza el confort del viejo mundo, el diseño vanguardista, las tecnologías más modernas y un nivel de servicio personal sin precedentes para crear uno de los mejores hoteles cinco estrellas del mundo.

Respaldado por un grupo extraordinario de talentos liderado por el legendario diseñador Jacques Grange, The Mark Hotel es un verdadero ícono del alto estilo francés y del confort moderno estadounidense en el corazón de Nueva York. Considerado uno de los más grandes diseñadores de interiores de nuestro tiempo, Grange diseñó los espacios vibrantes y sofisticados del hotel, así como cada una de sus habitaciones, combinando un estilo visual impactante con una elegancia refinada. Fue Grange quien ideó los hipnóticos pisos a rayas en blanco y negro que se han convertido en sinónimo de The Mark.

Donatella Versace y Anne Hathaway Getty images

El edificio de dieciséis pisos alberga 106 habitaciones, 46 suites y una Penthouse Suite. Cada año, apenas se anuncian las fechas del MET Gala, estas exclusivas habitaciones y suites son reservadas rápidamente, consolidando a The Mark como una de las direcciones más codiciadas de la ciudad durante el evento. Cada habitación y suite de The Mark Hotel ofrece un lujoso refugio del bullicio de la ciudad. Al igual que en los grandes espacios públicos del hotel, Jacques Grange aplicó su visión audaz y su meticulosa atención a los detalles, pero con una elegancia más sutil y discreta.

The Mark Hotel NY Cortesía

La Penthouse Suite de The Mark Hotel es la suite de cobertura más grande de hotel en Estados Unidos, con más de 930 metros cuadrados de área interior y aproximadamente 230 metros cuadrados de terraza privada con vistas al Central Park. Distribuida en los dos últimos pisos del hotel, la cobertura cuenta con cinco dormitorios, cuatro chimeneas, seis baños completos, dos tocadores y dos bares. Además, incluye su propio conservatorio, una sala de lectura, un imponente comedor formal y una espectacular terraza privada con áreas para cenas y entretenimiento al aire libre, ofreciendo vistas impresionantes de la ciudad.

The Mark hotel Cortesía

Nueva York es reconocida mundialmente por su extraordinaria escena gastronómica, y The Mark Hotel no decepciona —por el contrario, supera todas las expectativas. Bajo la dirección culinaria del renombrado chef Jean-Georges Vongerichten, The Mark Restaurant ofrece una sofisticada y vibrante experiencia gastronómica durante todo el día. Dirigido por el chef Pierre Schutz, el restaurante presenta clásicos europeos de temporada con un toque global, una exclusiva selección de vinos boutique, menús especiales para fechas festivas y servicio de habitaciones las 24 horas, todo en un ambiente elegante, adorado tanto por los neoyorquinos como por los huéspedes del hotel.

The Mark Hotel Cortesía

The Mark Bar, un espacio glamoroso diseñado por el artista francés Guy de Rougemont, es el escenario perfecto para disfrutar de cócteles cuidadosamente elaborados, en un ambiente de audaz lujo.

Aportando un toque de sofisticación parisina al Upper East Side de Manhattan, el Caviar Kaspia at The Mark presenta los icónicos platos de la legendaria institución francesa —desde la famosa baked potato con caviar hasta los blinis con salmón ahumado— en un ambiente diseñado por Jacques Grange, que combina la elegancia francesa atemporal con el estilo vibrante de Nueva York.