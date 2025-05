Donatella Versace cumple 70 años: estos son sus mejores looks en la MET Gala

Una invitada imprescindible del evento del año, la MET Gala, es sin duda, Donatella Versace quien hasta hace unas semanas dirigía magistralmente la casa de alta costura que su hermano, Gianni Versace, fundó en 1978 en Milán.

Tras una jugada maestra, Versace regresó a Italia ahora bajo el mando de Prada Group quien la adquirió por una cuantiosa suma y ahora forman un grupo de lujo que le compite a LVMH. Con este significativo cambio, llegó la jubilación de Donatella, quien hoy cumple 70 años.

Donatella Versace es una figura icónica en la MET Gala, tanto como diseñadora de algunas de las creaciones más memorables como por sus propias apariciones en la red carpet y estos son sus mejores looks a lo largo de la historia de la gala.

MET Gala 2018 – Heavenly Bodies

Con un vestido dorado de corsé estructurado y bordados religiosos más una falda estilo armadura, Donatella Versace robó las miradas de todos los asistentes en la MET Gala de 2018. Por supuesto, el vestido está firmado por ella misma.

Este look se convirtió en un clásico icónico de Donatella ya que encajó perfectamente con el tema religioso, reflejando la estética barroca y poderosa de Versace, con guiños al arte sacro y a la opulencia del Vaticano.

Donatella Versace MET Gala 2018 Getty Images

MET Gala 2022 – Gilded Glamour

Donatella lució un vestido corset de tul personalizado de Atelier Versace, adornado con detalles de mezclilla deshilachada, bordados, cristales dorados de Swarovski, cuero dorado y cadenas metálicas. Este diseño rinde homenaje a la estética de la Edad Dorada estadounidense, en línea con el tema de la gala In America: An Anthology of Fashion.

Donatella Versace MET Gala 2022 Getty Images

MET Gala 2013 – PUNK: Chaos to Couture

La elección de Donatella Versace para llevar al punk a otro nivel durante la MET Gala de 2013 fue diseñado en cuero negro con detalles punk y silueta ceñida. Este Versace negro con tachuelas y aplicaciones metálicas fusionó el espíritu punk con su estética sexy y sofisticada, logrando un equilibrio entre rebeldía y alta moda.

Donatella Verscae MET Gala 2013 Getty images

MET Gala 2019 – Camp: Notes on Fashion

Donatella Versace deslumbró con un body de malla transparente adornado con cristales y joyas en el icónico patrón Barocco de Versace. Este diseño estaba complementado por una falda fluida confeccionada con 30 metros de organza japonesa fluorescente en tono verde neón, que llevaba la palabra DIVINE en letras grandes y brillantes.

Su cabello, teñido en un tono rubio platinado con puntas verde neón, armonizaba perfectamente con el conjunto, reforzando el dramatismo y la estética exagerada que caracterizan al camp.

Donatella Versace MET Gala 2019 Getty images

MET Gala 2003 – Goddess: The Classical Mode

Donatella es experta en drapeados, pero con este dorado estilo griego de escote profundo no se midió, su característico drapeo clásico de cortes inspirados en la antigüedad grecorromana representó el tema diosa con total fidelidad a su estética: sensual, poderosa y mitológica.