Todas las señales de que Taylor Swift será la protagonista del halftime show del Super Bowl 60

Llevamos muchos años esperando la confirmación de Taylor Swift como anfitriona del medio tiempo, ¿será que en 2026 ya nos dará el ?

September 06, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Taylor Swift | The Eras Tour - Miami, FL

Todas las señales de que Taylor Swift será la protagonista del halftime show del Super Bowl 60

John Shearer/TAS24/Getty Images for TAS Rights Management

La expectativa por el halftime show del Super Bowl 60 no podría ser más alta, y el nombre de Taylor Swift resuena con fuerza como la artista que, en 2026, podría protagonizar el espectáculo más visto del mundo. Aunque la NFL aún no ha confirmado nada oficialmente, existen múltiples señales que apuntan a que la intérprete de The Tortured Poets Department estaría lista para conquistar un escenario que le ha sido esquivo durante más de una década.

Cabe destacar que hace un par de semanas, Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso, además de que en 2026 el primer álbum debut de la rubia cumplirá 20 años, por lo que parece ser el momento perfecto para que sea la estrella protagonista del show de medio tiempo en una edición más que especial, ¿has identificado algún huevo de pascua recientemente?

Un momento perfecto en su carrera

Actualmente, Taylor Swift vive la cima de su popularidad. Con la gira The Eras Tour rompió récords de asistencia y taquilla en todo el mundo y se consolidó como un fenómeno cultural que trasciende la música, trastoca la moda y el cine, por ello el 2026 se presenta como el año en el que su presencia en el Super Bowl parece inevitable. Además, su papel como ícono pop global y su capacidad para unir generaciones la convierten en la elección lógica para un espectáculo que busca audiencia masiva y diversidad de públicos.

La alianza con la NFL

Otro indicio clave es la relación cada vez más visible entre la cantante y la NFL. Su romance con Travis Kelce, el ala cerrada de los Kansas City Chiefs, ha puesto a la liga bajo la lupa de los swifties. Las transmisiones de los partidos han registrado picos históricos de rating cuando Taylor Swift aparece como aficionada en los estadios para alentar a su prometido, y la NFL ha sabido capitalizar este efecto. El halftime show, patrocinado por Apple Music, sería la evolución lógica y natural de esta sinergia.

Taylor Swift y Travis Kelce en el Estadio Arrowhead.png

Taylor Swift y Travis Kelce en el Estadio Arrowhead

Getty images

Las pistas de su agenda

En cuanto a la agenda, Taylor Swift ha concluido The Eras Tour, la supuesta razón principal por la que dijo no en 2025 lo que le dio la oportunidad a Kendrick Lamar de ofrecer un show musical profundamente político y lleno de simbolismos a la cultura afroamericana, lo que le daría espacio a Taylor Swift para preparar un show de esta magnitud. La edición número 60 del Super Bowl no es cualquier evento, ya que representa un aniversario simbólico que la liga querrá marcar con una actuación histórica. ¿No es Taylor Swift la candidata que encaja perfectamente en esa narrativa?

La narrativa que solo ella puede ofrecer

El halftime show no solo es música, es principalmente storytelling. Y nadie ha perfeccionado el arte de contar historias como Taylor Swift. Desde Fearless hasta Midnights, su discografía es un recorrido por etapas de vida, rupturas, reinvenciones y empoderamiento. En un escenario como el Super Bowl, cada cambio de vestuario y cada transición de canción puede convertirse en un guiño a su evolución artística, ofreciendo un espectáculo con capas de significado que van más allá de los fuegos artificiales.

eras tour outfits taylor swift

The Eras Tour

Getty images

La presión de los fans y la lógica del negocio

La comunidad swiftie ha hecho sentir su deseo desde hace varios años quieren ver a Taylor en el halftime show. Y si algo mueve a la NFL y a sus patrocinadores, es la promesa de audiencias récord. Un show de Taylor Swift no solo garantizaría cifras históricas en televisión, también en redes sociales y plataformas de streaming. La artista domina el algoritmo y convierte cualquier momento en tendencia global; algo que la liga no dejaría escapar.

Los titubeos de Roger Goodell CEO de la NFL

El pasado 3 de septiembre, durante la transmisión del programa Today Show, el CEO de la NFL dejó claro el interés de la liga por la participación de Taylor Swfit durante el halftime show:

Nos encantaría que Taylor actuara. Es un talento muy especial, y obviamente sería bienvenida en cualquier momento
Roger Goodell a los presentadores Savannah Guthrie y Craig Melvin

Cuando Guthrie le preguntó si había algo en marcha con Taylor Swift, Roger Goodell se lanzó una evasiva, sin embargo, Savannah Guthrie insistió, a lo que Goodell respondió: “Es un tal vez”.

Aunque aún falta la confirmación oficial —que se espera sea en próximos días—, todas las piezas parecen alinearse para que Taylor Swift sea la protagonista del halftime show del Super Bowl 60. Su impacto cultural, la relación con la NFL y el momento cumbre de su carrera hacen que el rumor cobre cada día más fuerza. Y si se materializa, no solo será uno de los shows más esperados de la historia, también el broche de oro en la narrativa de una artista que ha redefinido lo que significa ser estrella pop en el siglo XXI.

Taylor Swift Super Bowl Travis Kelce
Eurídice Aiymet Garavito García
