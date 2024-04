Las mejores series y películas que estrenan en streaming para abril 2024

Con la llegada del mes de abril 2024 nos despedimos de la frescura de las vacaciones de Semana Santa y nos acercamos hacia el verano, pero en lo que esperamos el cambio de temporada podemos disfrutar de varios estrenos imperdibles en streaming —como la oscarizada película Oppenheimer y nada menos que todas las temporadas de Sex and the City.

Los mejores estrenos en streaming para abril 2024

Series que estrenan en Netflix en abril 2024

Sex in the City Temporadas 1-6 (1 abril): La columnista Carrie Bradshaw vive el amor y el placer en Nueva York junto con sus amigas y consejeras Miranda, Charlotte y Samantha.

Ripley (4 abril): Tom Ripley, un estafador que vive en Nueva York a principios de los sesenta, recibe una oferta que da inicio a una trama de engaños, fraude y muerte.

Parasyte: Los grises (5 abril): Cuando unos parásitos desconocidos toman huéspedes humanos y van ganando poder, la humanidad debe levantarse para enfrentar esta creciente amenaza.

The Hijacking of Flight 375 (10 abril): Durante el secuestro de un avión en el que las negociaciones generan mucha tensión, dos azafatas se miden con los agresores. Basada en hechos reales.

Good Times (12 abril): Una irreverente versión moderna del clásico de TV en el que una nueva generación de Evans intenta sobrevivir en un proyecto habitacional de Chicago.

Dead Boy Detectives (25 abril): ¿Un fantasma fastidioso te está complicando la vida? ¿Un demonio se robó tus recuerdos más preciados? Siempre puedes acudir a los Detectives Difuntos.

Películas que estrenan en Netflix en abril 2024

La lista de Schindler (1 abril): Una película que cuenta cómo Oskar Schindler gastó toda su fortuna en salvar a más de mil judíos que iban a ser enviados al campo de exterminio de Auschwitz.

Beverly Hills Cop (4 abril): Cuando el detective Axel Foley viaja de Detroit a Beverly Hills tras el rastro del asesino de su amigo, su actitud choca con la cultura de Los Ángeles.

Scoop (5 abril): Una dramatización, inspirada en hechos reales, de cómo el equipo de mujeres de Newsnight logró realizar la infame entrevista al príncipe Andrew.

Pared con pared (12 abril): Valentina, una joven pianista, se prepara para una gran audición, pero David, su vecino, odia el ruido. La pared que los separa será lo que los una.

El Padrino (15 abril): Michael Corleone, héroe de guerra e hijo menor de un poderoso jefe de la mafia neoyorquina, decide unirse a la organización cuando su padre sufre un atentado.

Rebel Moon (Parte dos) (19 abril): Mientras los rebeldes se preparan para combatir al Mundo Madre, se forjan lazos, emergen héroes... y nacen leyendas. Una película de Zack Snyder.

Forrest Gump (22 abril): Con su eterno optimismo, un hombre tierno y encantador inspira a quienes lo rodean mientras atraviesa una serie de eventos extraordinarios.

Series que estrenan en Disney+ en abril 2024

Iwájú (10 abril): La emocionante historia sigue a Tola (voz en inglés de Simisola Gbadamosi), una joven de la isla próspera y a su mejor amigo Kole (voz en inglés de Siji Soetan), un autodidacta experto en tecnología, mientras descubren los secretos y peligros que esconden sus diferentes mundos.

La partitura secreta: el enigma de plomo (17 abril): cuenta la historia de Maya, una chica de 16 años que se inscribe en un prestigioso conservatorio buscando respuestas a la enigmática desaparición de su novio Leo, estudiante de la reconocida escuela de música el Conservatorio Staqui.

Shōgun (final de temporada 23 abril): una adaptación original de la novela best seller de James Clavell, está ambientada en Japón en el año 1600, durante el comienzo de una guerra civil que definirá un siglo.

Star Wars: The Bad Batch (temporada 3): los Bad Batch pondrán a prueba sus límites en la lucha por reunirse con Omega mientras ella afronta sus propios desafíos dentro de un remoto laboratorio científico Imperial.

Películas que estrenan en Disney+ en abril 2024

WISH: El Poder de los Deseos (3 abril): da la bienvenida a la audiencia al reino mágico de Rosas, donde Asha, una ingeniosa soñadora, pide un deseo tan poderoso que es escuchado por una fuerza cósmica: una pequeña esfera de energía ilimitada llamada Estrella.

TIGRES (22 abril): En la película narrada por Priyanka Chopra Jonas, los cachorros de la tigresa Ámbar –curiosos, revoltosos y a veces un poco torpes– tienen mucho que aprender de su hábil madre, que hará todo lo posible por mantenerlos a salvo de pitones, osos y tigres macho que andan merodeando por ahí.

Secretos de los pulpos (22 abril): La serie de tres partes explora sus superpoderes únicos, su extraordinaria inteligencia y su vida social secreta.

Series que estrenan en Star+ en abril 2024

Fabricantes de Ovnis (3 abril): sigue a Dalí (Jerónimo Best), un mesero que trabaja para un cultista que cree en la vida extraterrestre y, a raíz de un llamado, regresa a Ogarrio del Cobre, el viejo y abandonado pueblo minero donde vivieron su padre y su abuelo, para cobrar una herencia que supone le solucionará la vida.

Bellas Artes (11 abril): Antonio Dumas (Oscar Martínez) es un prestigioso historiador de arte y gestor cultural, culto y sofisticado, aunque bastante cínico y engreído, que es nombrado director de un importante museo de arte contemporáneo en Madrid, al salir victorioso en un concurso para ese puesto.

Thank You, Goodnight: La historia de Bon Jovi (26 abril): Compuesta por cuatro episodios, brinda un acceso único al pasado épico y al futuro incierto de una de las bandas más identificables del mundo y su líder, Jon Bon Jovi.

El Velo (30 abril): explora la sorprendente y tensa relación entre dos mujeres que entablan un peligroso juego de mentiras y verdades en su camino desde Estambul hacia París y Londres.

Películas que estrenan en Star+ en abril 2024

The Greatest Hits (12 abril) sigue a Harriet (Lucy Boynton) quien encuentra que el arte puede imitar a la vida cuando descubre que ciertas canciones pueden transportarla atrás en el tiempo, literalmente.

All of Us Strangers (24 abril): una historia cargada de nostalgia y añoranza que se atreve a explorar las posibles respuestas a una pregunta inquietante: ¿qué pasaría si nos reencontráramos con nuestros padres, mucho tiempo después de su muerte? Protagonizado por Andrew Scott y Paul Mescal.

Series que estrenan en Paramount+ en abril 2024

Star Treck Discovery (4 abril): Sigue a la tripulación de la nave estelar Discovery en el siglo XXXII, más de 900 años después de Star Trek: La serie original, en una aventura galáctica para encontrar un misterioso poder que ha estado oculto durante siglos y que otros grupos también están buscando.

CSI: Cyber (4 abril): La agente especial Avery Ryan trabaja para resolver delitos relacionados con Internet como ciber psicóloga de la Oficina Federal de Investigación.

Instinct (4 abril): Un ex agente de la CIA que desde entonces ha construido una vida “normal” como profesor y escritor superdotado se ve arrastrado de nuevo a su antigua vida cuando la policía de Nueva York necesita su ayuda para detener a un asesino en serie que anda suelto.

Scorpion (18 abril): Un genio excéntrico forma una red internacional de super genios para actuar como última línea de defensa contra las complicadas amenazas del mundo moderno.

Películas que estrenan en Paramount+ en abril 2024

El Motín del Caine (6 abril): Sigue a un oficial de la marina que es juzgado por amotinamiento tras tomar el mando de un capitán de barco que, en su opinión, actuaba de forma inestable poniendo en peligro tanto al barco como a su tripulación.

Reunión (13 abril): Después de que se produzca un asesinato en una fiesta de reunión del instituto, los invitados restantes quedan atrapados en una mansión de nieve, sin saber en quién confiar.