Premios Emmy 2024: fecha, dónde ver, red carpet, nominados y más a lo destacado en televisión

Los Emmy, que son como los Óscar de la televisión, son los galardones que se otorgan anualmente para reconocer la excelencia en la industria televisiva. Selena Gomez, quien obtuvo dos nominaciones este año, incluida su primera como actriz por interpretar a Mabel Mora en Only Murders in the Building, es la productora latina más nominada en la historia de los Emmy, de acuerdo con Biography. Mientras tanto, Carol Burnett, de Palm Royale, ha establecido un nuevo récord de edad siendo nominada a sus 91 años; y Lily Gladstone, de Under the Bridge, es una de varios actores indígenas nominados este año. Y si eres amante de la historia de la moda en este rubro televisivo, tenemos una entrevista con el diseñador de vestuario de Baby Reindeer que se llevó una nominación en esta categoría, entre muchas otras. Esto y más es lo que se espera en los 76º Premios Emmy 2024.

¿Cuándo son los Emmys 2024?

La 76ª edición de los Premios Emmy se llevará a cabo el domingo 15 de septiembre de 2024 a partir de las 6pm (México). La ceremonia se realizará en el Teatro Microsoft de Los Ángeles, California.

¿Quiénes son los presentadores de los Emmy 2024?

Eugene Levy y Dan Levy serán los presentadores en los Emmy 2024. Padre e hijo están más que emocionados con esta oportunidad: “Para dos canadienses que ganamos nuestros Emmys en una carpa de cuarentena literal, la idea de que nos pidieran ser anfitriones este año en un teatro de verdad fue suficiente incentivo”, dijeron Eugene y Dan. “Estamos encantados de poder brindar por esta extraordinaria temporada de televisión y estamos ansiosos por pasar la noche con todos ustedes el 15 de septiembre.”

¿Dónde ver los premios Emmy 2024?

Podrán disfrutarse en vivo por TNT y Max, con la transmisión de la ceremonia de premiación.

¿Por qué hay doble premiación de los Emmy 2024

La doble premiación de los Emmy en 2024 se debe a los conflictos laborales que afectaron la industria del entretenimiento en 2023.

En 2023, dos sindicatos importantes de Hollywood, el Sindicato de Guionistas de América (WGA) y el Sindicato de Actores de Cine (SAG-AFTRA), se declararon en huelga. La huelga del WGA comenzó el 2 de mayo de 2023 y duró 101 días, hasta el 13 de agosto, mientras que la huelga de SAG-AFTRA comenzó el 16 de julio de 2023 y duró 54 días, hasta el 9 de septiembre.

Las huelgas retrasaron significativamente la producción de muchas series de televisión, lo que imposibilitó que se emitieran a tiempo para ser elegibles para la ceremonia de los Emmy de 2023, que originalmente estaba programada para septiembre de ese año.

Para resolver las huelgas, los sindicatos y los estudios llegaron a acuerdos en agosto y septiembre de 2023. Debido al retraso, la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión (ATAS) decidió realizar dos ceremonias de premiación en 2024 para reconocer a las producciones afectadas por las huelgas. La primera ceremonia se celebró el 15 de enero de 2024 y reconoció a las producciones que se emitieron antes del comienzo de las huelgas en mayo y julio de 2023. La segunda ceremonia se llevará a cabo el 15 de septiembre de 2024 y reconocerá a las producciones que se emitieron después del final de las huelgas, entre septiembre de 2023 y agosto de 2024.

Lista de nominados Emmys 2024

Mejor serie dramática

The Crown (Netflix)

Fallout (Prime Video)

The Gilded Age (HBO)

The Morning Show (Apple TV+)

Mr. and Mrs. Smith (Prime Video)

Shogun (Disney+)

Slow Horses (Apple TV+)

3 Body Problem (Netflix)

netflix

Mejor actriz principal en una serie dramática



Jennifer Aniston ( The Morning Show , Apple)

, Apple) Carrie Coon ( The Gilded Age , ClaroVideo/MAX/PrimeVideo)

, ClaroVideo/MAX/PrimeVideo) Maya Erskine ( Mr. and Mrs. Smith , Prime Video)

, Prime Video) Anna Sawai ( Shogun , Disney+)

, Disney+) Imelda Staunton ( The Crown , Netflix)

, Netflix) Reese Witherspoon (The Morning Show, AppleTV)

Mejor actor principal en una serie dramática

Idris Elba ( Hijack , Apple)

, Apple) Donald Glover ( Mr. and Mrs. Smith , Prime Video)

, Prime Video) Walton Goggins ( Fallout , Prime Video)

, Prime Video) Gary Oldman ( Slow Horses , Apple)

, Apple) Hiroyuki Sanada ( Shogun , Disney+)

, Disney+) Dominic West (The Crown, Netflix)

Mejor actriz de reparto en una serie dramática

Christine Baranski ( The Gilded Age , ClaroVideo/MAX/PrimeVideo)

, ClaroVideo/MAX/PrimeVideo) Nicole Beharie ( The Morning Show , Apple TV+)

, Apple TV+) Elizabeth Debicki ( The Crown , Netflix)

, Netflix) Greta Lee ( The Morning Show , Apple TV+)

, Apple TV+) Lesley Manville ( The Crown , Netflix)

, Netflix) Karen Pittman ( The Morning Show , Apple TV+)

, Apple TV+) Holland Taylor (The Morning Show, Apple TV+)

Mejor actor de reparto en una serie dramática

Tadanobu Asano ( Shogun , Disney+)

, Disney+) Billy Crudup ( The Morning Show , Apple TV+)

, Apple TV+) Mark Duplass ( The Morning Show , Apple TV+)

, Apple TV+) Jon Hamm ( The Morning Show , Apple TV+)

, Apple TV+) Takehiro Hira ( Shogun , Disney+)

, Disney+) Jack Lowden ( Slow Horses , Apple TV+)

, Apple TV+) Jonathan Pryce (The Crown, Netflix)

Mejor serie de comedia

Abbott Elementary (Disney+)

The Bear (Disney+)

Curb Your Enthusiasm (HBO/Max)

Hacks (HBO/Max)

Only Murders in the Building (Hulu)

Palm Royale (Apple TV+)

Reservation Dogs (Disney+)

What We Do in the Shadows (Disney+)

cortesía

Mejor actor principal en una serie de comedia



Matt Berry ( What We Do in the Shadows , Disney+)

, Disney+) Larry David ( Curb Your Enthusiasm , HBO/Max)

, HBO/Max) Steve Martin ( Only Murders in the Building , Hulu)

, Hulu) Martin Short ( Only Murders in the Building , Hulu)

, Hulu) Jeremy Allen White ( The Bear , Disney+)

, Disney+) D’Pharaoh Woon-A-Tai (Reservation Dogs, Disney+)

Mejor actriz principal en una serie de comedia

Quinta Brunson ( Abbott Elementary , Disney+)

, Disney+) Ayo Edebiri ( The Bear , Disney+)

, Disney+) Selena Gomez ( Only Murders in the Building , Hulu)

, Hulu) Maya Rudolph ( Loot , Apple)

, Apple) Jean Smart ( Hacks , HBO/Max)

, HBO/Max) Kristen Wiig (Palm Royale, Apple TV+)

Mejor actor de reparto en una serie de comedia

Lionel Boyce ( The Bear , Disney+)

, Disney+) Paul W. Downs ( Hacks , HBO/Max)

, HBO/Max) Ebon Moss-Bachrach ( The Bear , Disney+)

, Disney+) Paul Rudd ( Only Murders in the Building , Hulu)

, Hulu) Tyler James Williams ( Abbott Elementary , ABC)

, ABC) Bowen Yang (Saturday Night Live, NBC)

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia

Carol Burnett ( Palm Royale , Apple TV+)

, Apple TV+) Liza Colón-Zayas ( The Bear , Disney+)

, Disney+) Hannah Einbinder ( Hacks , HBO/Max)

, HBO/Max) Janelle James ( Abbott Elementary , Disney+)

, Disney+) Sheryl Lee Ralph ( Abbott Elementary , Disney+)

, Disney+) Meryl Streep (Only Murders in the Building, Hulu)

Mejor serie limitada o de antología

Baby Reindeer (Netflix)

Fargo (Prime Video)

Lessons in Chemistry (Apple TV+)

Ripley (Netflix)

True Detective: Night Country (HBO)

netflix

Mejor actor principal en una serie o película limitada o de antología



Matt Bomer ( Fellow Travelers , ClaroVideo/PrimeVideo)

, ClaroVideo/PrimeVideo) Richard Gadd ( Baby Reindeer , Netflix)

, Netflix) Jon Hamm ( Fargo , Prime Video)

, Prime Video) Tom Hollander ( Feud: Capote vs. the Swans , Disney+)

, Disney+) Andrew Scott (Ripley, Netflix)

Mejor actriz principal en una serie o película limitada o de antología

Jodie Foster ( True Detective: Night Country , HBO/Max)

, HBO/Max) Brie Larson ( Lessons in Chemistry , Apple)

, Apple) Juno Temple ( Fargo , Prime Video)

, Prime Video) Sofía Vergara ( Griselda , Netflix)

, Netflix) Naomi Watts (Feud: Capote vs. the Swans, Disney+)

Mejor actor de reparto en una serie o película limitada o de antología

Jonathan Bailey ( Fellow Travelers , Disney+)

, Disney+) Robert Downey Jr. ( The Sympathizer , HBO/Max)

, HBO/Max) Tom Goodman-Hill ( Baby Reindeer , Netflix)

, Netflix) John Hawkes ( True Detective: Night Country , HBO/Max)

, HBO/Max) Lamorne Morris ( Fargo , Prime Video)

, Prime Video) Lewis Pullman ( Lessons in Chemistry , Apple TV+)

, Apple TV+) Treat Williams (Feud: Capote vs. the Swans, Disney+)

Mejor actriz de reparto en una serie o película limitada o de antología

Dakota Fanning ( Ripley , Netflix)

, Netflix) Lily Gladstone ( Under the Bridge , Hulu)

, Hulu) Jessica Gunning ( Baby Reindeer , Netflix)

, Netflix) Aja Naomi King ( Lessons in Chemistry , Apple TV+)

, Apple TV+) Diane Lane ( Feud: Capote vs. the Swans , Disney+)

, Disney+) Nava Mau ( Baby Reindeer , Netflix)

, Netflix) Kali Reis (True Detective: Night Country, HBO/Max)

Mejor serie animada

X-Men 97 (Disney+)

The Simpsons (Disney+)

Scavengers Reign (MAX, Prime Video)

Bobs Burgers (Disney+)

Blue Eye Samurai (Netflix)

Mejor película para televisión

Quiz Lady (Disney+)

Red, White and Royal Blue (Prime Video)

Scoop (Netflix)

Unfrosted (Netflix)

Mr. Monk’s Last Case: A Monk Movie (Prime Video)