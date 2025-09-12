Suscríbete
Agenda

Laura Pausini reinterpreta Mi historia entre tus dedos y revela el significado de su look en el videoclip

Tras anunciar su próxima gira mundial Yo canto World Tour 2026/2027, Laura Pausini sorprende con la reinterpretación de un himno generacional: Mi historia entre tus dedos

September 12, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
1C5 Abito Rete Bronzo-05 OKLAU2 (1).jpg

Laura Pausini reinterpreta Mi historia entre tus dedos y revela el significado de su look en el videoclip

Laura Pausini

Han pasado más de tres décadas desde que Gianluca Grignani interpretó por primera vez esta balada en el Festival de Sanremo de 1994. Desde entonces, se convirtió en una de las piezas más universales de la música romántica, se trata de un tema que trasciende generaciones y que todos, en algún momento, hemos sentido como propio.

Consciente de ese peso emocional, Laura Pausini decidió retomarla desde su propia experiencia, dedicándola a aquellas mujeres que no se arrepienten de haber amado sin reservas. Y lo hace con un nuevo proyecto discográfico, Yo canto 2, en el que rinde homenaje a canciones italianas y latinas que han marcado su vida. Un capítulo que da continuidad a Yo canto (2006), álbum publicado tras su primer GRAMMY y que abrió un ciclo de grandes hitos internacionales, incluido su histórico concierto en el estadio San Siro en 2007.

El simbolismo del vestido en el videoclip

En el video oficial, Laura Pausini aparece con un vestido midi de manga larga, confeccionado en un tejido translúcido bordado con lentejuelas plateadas. Su brillo metálico crea un halo etéreo que envuelve cada movimiento de la cantante. No es un simple recurso estético, ella misma explicó en exclusiva para Harper’s Bazaar en Español, esta elección es un símbolo de intercambio, un gesto materializado entre ella y el personaje masculino que aparece en la narrativa visual.

Ese protagonista —del que solo se muestran las manos— irrumpe en pantalla únicamente cuando Pausini está sola frente a la cámara. El detalle encierra un mensaje profundo, muy al estilo de la italiana: lo que permanece del amor cuando una historia llega a su fin, en sintonía con la esencia melancólica de la canción.

El diseño se ajusta suavemente a la silueta sin ser ceñido, mientras que el cuello cerrado equilibra la transparencia ligera del tejido. La falda, con caída fluida, genera un movimiento natural y delicado que acompaña el ritmo de la interpretación. El resultado es un look cargado de sofisticación y simbolismo, un estilo que combina glamour y vulnerabilidad con un toque casi onírico.

Las escenas en blanco y negro son los recuerdos y lo que yo imagino que es la historia de amor perfecta con la persona que amo, llega un momento en el que él toma un vestido dentro de una tienda, yo me lo pruebo y me quedo con ello. Este es el vestido con el cual canto sola y eso es lo que queda más allá de nuestras manos que se separan y es un símbolo material de nuestro amor.
Laura Pausini en entrevista con Harper’s Bazaar en Español

Laura Pausini en México

México será uno de los escenarios clave en el recorrido de Yo canto World Tour 2026/2027. Estas son las fechas confirmadas:

  • 2 de mayo de 2026 – Ciudad de México @ Arena CDMX
  • 5 de mayo de 2026 – Guadalajara @ Arena Guadalajara
  • 7 de mayo de 2026 – Monterrey @ Arena Monterrey

Los boletos estarán disponibles a partir del sábado 13 de septiembre.

Eurídice Aiymet Garavito García
