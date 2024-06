Las 11 mejores novelas románticas de la época de la Regencia para leer si eres fan de Bridgerton

Déjanos adivinar... se acabó la tercera temporada de Bridgerton y sientes que no hay suficiente época de la Regencia en tu vida. Estamos aquí para develar que esta magia no tiene por qué venir únicamente de la pantalla, sino que todo se origina en la lectura (aunque nos declaramos amantes de estas 5 series de época con un vestuario de ensueño; de Downton Abbey a Bridgerton). Algunos títulos te serán conocidos, otros quizá te darán entrada a un nuevo autor, lo cierto es que estas 11 novelas románticas te mantendrán entretenida por mucho tiempo —y no sólo pensando en esa escena del espejo entre Colin y Penélope.

¿Qué es la época de la Regencia?

Antes de empezar a leer estas novelas, este contexto es importante. La época de la Regencia fue un período en la historia del Reino Unido que abarcó desde 1811 hasta 1820, aunque algunos historiadores la amplían hasta 1837. Se caracterizó por ser una época de grandes cambios políticos, sociales y culturales, que estuvo marcada por la regencia del príncipe de Gales, futuro Jorge IV, debido a la incapacidad mental del rey Jorge III (de quien salió la historia de la reina Charlotte en Bridgerton). Además en estos tiempos la literatura floreció con autores como Jane Austen, Mary Shelley y Lord Byron, ¡que añadimos a esta selección!