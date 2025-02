De Londres a Hollywood: ¿Ganar un BAFTA asegura la gloria del Óscar?

Los Premios BAFTA (British Academy Film Awards) son uno de los galardones más prestigiosos de la industria cinematográfica y, a lo largo de los años, se han convertido en un fuerte indicador de éxito en los Premios Óscar, pero ¿por qué ganar un BAFTA aumenta las probabilidades de llevarse la estatuilla dorada de la Academia de Hollywood?

Los BAFTA, organizados por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, han ganado relevancia debido a su proximidad a los Oscar. Cada año se celebran en febrero, pocas semanas antes de la gala de la Academia, estos premios sirven como un medidor para predecir quién triunfará en Hollywood.

Algunos factores que hacen de los BAFTA un gran predictor de los Oscar

Coincidencia en los votantes : un alto porcentaje de los miembros de la Academia de Hollywood también votan en los BAFTA.

: un alto porcentaje de los miembros de la Academia de Hollywood también votan en los BAFTA. Tendencias de la temporada de premios : los BAFTA reflejan la opinión de la crítica y la industria antes de los Óscar.

: los BAFTA reflejan la opinión de la crítica y la industria antes de los Óscar. Historial de ganadores coincidentes: en las últimas décadas, gran parte de los actores y películas que han ganado el BAFTA han repetido la victoria en los Oscar.

Si un actor o película gana el BAFTA en categorías clave como Mejor Película, Mejor Actor o Mejor Actriz, la posibilidad de ganar el Óscar se dispara.

Esta es la probabilidad de ganar el Óscar después de ganar el BAFTA

En la categoría de Mejor Actor , desde el 2000, más del 70% de los ganadores del BAFTA han ganado también el Oscar.

, desde el 2000, más del 70% de los ganadores del han ganado también el Oscar. Para Mejor Actriz , la coincidencia es aún mayor, alcanzando casi el 80% en las últimas dos décadas.

, la coincidencia es aún mayor, alcanzando casi el 80% en las últimas dos décadas. En Mejor Película, la correlación es más variable, pero en los últimos 10 años, 7 de las películas ganadoras del BAFTA también ganaron el Oscar.

Películas que ganaron el Óscar después de triunfar en los premios BAFTA

2023 – Everything Everywhere All at Once

2022 – CODA

2021 – Nomadland

2020 – 1917

2019 – Roma

2018 – Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

2017 – La La Land

2016 – The Revenant

2015 – Boyhood

2014 – 12 Years a Slave

2013 – Argo

2012 – The Artist

2009 – Slumdog Millionaire

2008 – No Country for Old Men

2007 – The Queen

2003 – The Lord of the Rings: The Return of the King

2001 – Gladiator

1999 – Shakespeare in Love

1995 – Forrest Gump

1994 – Schindler’s List

Celebridades que ganaron el Óscar y el BAFTA por el mismo papel

Mejor actor

Brendan Fraser – The Whale (2023)

– The Whale (2023) Anthony Hopkins – The Father (2021)

– The Father (2021) Joaquin Phoenix – Joker (2020)

– Joker (2020) Rami Malek – Bohemian Rhapsody (2019)

– Bohemian Rhapsody (2019) Gary Oldman – Darkest Hour (2018)

– Darkest Hour (2018) Leonardo DiCaprio – The Revenant (2016)

– The Revenant (2016) Daniel Day-Lewis – Lincoln (2013)

– Lincoln (2013) Jean Dujardin – The Artist (2012)

– The Artist (2012) Colin Firth – The King’s Speech (2011)

– The King’s Speech (2011) Forest Whitaker – The Last King of Scotland (2007)

Mejor actriz