Suscríbete
Wellness

Posturas de yoga para disminuir la ansiedad y el estrés en el regreso a clases

La guía rápida de posturas de yoga más efectivas para reducir la ansiedad y el estrés durante el regreso a clases

September 01, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Posturas de yoga para disminuir la ansiedad y el estrés en el regreso a clases

Posturas de yoga para disminuir la ansiedad y el estrés en el regreso a clases

Unsplash

El inicio de un nuevo ciclo escolar siempre trae consigo un cóctel de emociones entre la ilusión, el nerviosismo y, en muchos casos, la sensación de estrés que puede hacerse presente tanto en estudiantes como en madres, padres y docentes. Entre el caos de los horarios, el tráfico y las tareas pendientes, el cuerpo y la mente necesitan un respiro. El yoga se convierte en un refugio eficaz para encontrar calma, regular la respiración y devolver el equilibrio a los días agitados.

Más allá de ser una práctica física, el yoga es un espacio de autocuidado que favorece la concentración y la estabilidad emocional. Durante el regreso a clases, integrar ciertas posturas puede ser un recurso poderoso para mantener la serenidad y recuperar energía.

Más allá de la esterilla

El regreso a clases puede ser un periodo desafiante, pero también una oportunidad para establecer nuevas rutinas de autocuidado. Incorporar estas posturas de yoga no requiere experiencia previa ni largas sesiones: basta con dedicar unos minutos al día para marcar la diferencia. Practicarlas de manera constante no solo disminuye la ansiedad y el estrés, también mejora la concentración y la disposición para enfrentar los retos académicos y personales.

También te interesa...
yoga-swoosh.jpg
Wellness
¿Cómo son las prendas ideales para practicar Yoga?
September 09, 2019
 · 
Harper’s Bazaar
10 ejercicios de yoga facial no quieren que conozcas por lo efectivos que son
Wellness
10 ejercicios de yoga facial que no quieren que conozcas por lo efectivos que son
May 29, 2024
 · 
Regina Barberena

Balasana (postura del niño)

Esta asana es un gesto de rendición y descanso. Al colocar la frente sobre el suelo y los brazos extendidos hacia adelante, el cuerpo experimenta una sensación de seguridad y calma. Ideal para practicar en la mañana antes de salir de casa o al finalizar la jornada, ayuda a soltar la tensión acumulada en la espalda baja y a tranquilizar el sistema nervioso.

Young woman in Balasana pose, grey studio background

La postura de yoga que te ayudará a reducir el cortisol en el cuerpo

Getty Images

Sukhasana con respiración consciente

La postura sencilla de estar sentado con las piernas cruzadas cobra un nuevo significado cuando se combina con respiración profunda y pausada. Tomar cinco minutos para inhalar por la nariz y exhalar lentamente permite regular el ritmo cardiaco y despejar la mente de pensamientos repetitivos. Es perfecta para quienes necesitan claridad mental antes de un examen o una reunión importante.

20d622cb679d993cb7bcb549727e49a9.jpg

Sukhasana con respiración consciente

Pinterest

Adho Mukha Svanasana (perro mirando hacia abajo)

Aunque es una de las posiciones más conocidas del yoga, su efecto va más allá del estiramiento. Esta postura favorece la circulación sanguínea hacia el cerebro, generando una sensación de frescura mental. Además, ayuda a liberar la tensión en hombros y cuello, zonas que suelen resentirse cuando se pasan horas frente al escritorio o la computadora.

1e3c2a05bc9ec42ba91bca8361b50ee4.jpg

Adho Mukha Svanasana

Getty images

Setu Bandhasana (puente)

Al elevar la cadera hacia el techo y abrir el pecho, esta postura contribuye a reducir la ansiedad y mejorar el estado de ánimo. Se recomienda practicarla con movimientos suaves y sostenerla unos segundos, enfocándose en la respiración. El gesto de abrir el corazón transmite una sensación de optimismo que resulta necesaria en épocas de cambios.

b73c9e5e672cac6077ab2e9ac3fa564d.jpg

Setu Bandhasana

Pinterest

Viparita Karani (piernas en la pared)

Es una de las posturas más restaurativas y fáciles de realizar. Acostarse de espaldas con las piernas elevadas contra la pared mejora la circulación, reduce la hinchazón en pies y tobillos, y calma el sistema nervioso. Bastan 10 minutos para sentir una notable diferencia: el cuerpo se relaja y la mente entra en un estado de quietud.

65a604a5baeb0ad560e356d45b28fdba.jpg

Viparita Karani

Pinterest

Yoga estres ansiedad
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
11th Annual NFL Honors - Arrivals
Wellness
¿Cómo reaccionar al compromiso de tu ex? La lección de Kayla Nicole, ex novia de Travis Kelce
August 28, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Daily Life In Kleipeda
Wellness
Qué hacer cuando no sabes meditar y quieres relajarte
August 25, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Marilyn Monroe Eating Cake
Wellness
Mentiras y verdades de eliminar por completo los azúcares de la dieta
August 25, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Beautiful smiling woman applying sunscreen on her face while looking at camera at the beach.
Wellness
Hábitos que te impiden ser feliz —y cómo transformarlos
August 19, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Woman Drinking Tea
Wellness
Tizanas para dormir mejor: infusiones que ayudan a conciliar el sueño y calmar el insomnio
Las infusiones naturales que transforman tu rutina nocturna en un ritual de calma y descanso, tus mejores aliadas para combatir el insomnio y lograr un descanso reparador
August 18, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
af1a391dd825c9a5a7ab8b0903bf3e5c.jpg
Wellness
Ejercicios faciales para reducir grasa y afinar el rostro: la rutina ideal para esculpirlo sin bisturí
Estos son los ejercicios faciales más efectivos para tonificar, mejorar la circulación y reducir grasa en el rostro
August 12, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
A woman buying food Sweden.
Wellness
Esto es lo que una manzana diaria hace por tu cuerpo
Estudios recientes confirman que comer manzana con piel mejora tu microbiota, regula la glucosa y protege tu corazón
August 05, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Louis Vuitton : Outside Arrivals - Paris Fashion Week - Womenswear Fall Winter 2023-2024
Wellness
Jumping fitness: la rutina con trampolín que esculpe el cuerpo de Antonela Roccuzzo
Este entrenamiento de alto impacto y bajo riesgo se ha convertido en el favorito de Antonela Roccuzzo. ¿La razón? Tonifica, drena y eleva el ánimo desde la primera sesión
August 02, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García