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Wellness

Por qué platicar en el gym sí es importante según la ciencia

Entre series no solo se recupera el músculo, también se construyen vínculos y hábitos sostenibles que impactan directamente en tu rendimiento

Marzo 30, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Arm of a young athlete woman lifting weights.

Por qué platicar en el gym sí es importante según la ciencia

Curly_photo/Getty Images

Hay una idea instalada —y bastante ruidosa— de que el gym debe ser un espacio casi silencioso, eficiente al milímetro, donde cada segundo se traduce en rendimiento. Bajo esa lógica, platicar entre series se percibe como distracción. Como pérdida de tiempo y como algo que interrumpe, pero la evidencia reciente y la propia dinámica social del fitness cuentan otra historia: platicar en el gym no solo es normal, también es necesario.

Primero, lo básico que muchos pasan por alto: el descanso entre series no es opcional. Es parte del entrenamiento. Estudios en fisiología del ejercicio han demostrado que los tiempos de recuperación influyen directamente en la hipertrofia muscular y el rendimiento. No se trata de una pausa improvisada, sino de un momento en el que el cuerpo restablece energía, estabiliza la frecuencia cardiaca y se prepara para la siguiente carga.

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En términos prácticos, las recomendaciones más consistentes apuntan a que:

  • Tren inferior idealmente debe descansar alrededor de 2 minutos
  • Tren superior: entre 60 y 90 segundos, según el ritmo de tu respiración

Ese margen no es un vacío incómodo que hay que llenar mirando el celular o caminando sin rumbo. Puede —y debe— convertirse en un espacio funcional. Ahí es donde la conversación entra con naturalidad.

El descanso también es un espacio social

Un estudio reciente sobre hábitos contemporáneos señala algo interesante: el gym se ha convertido en uno de los principales espacios de socialización, incluso por encima de entornos tradicionales como bares o reuniones casuales. Las rutinas compartidas, los horarios coincidentes y los objetivos similares generan un terreno común y platicar, en ese contexto, no rompe la dinámica. La completa.

Hablar entre series permite reducir la percepción de esfuerzo, mantener la motivación durante sesiones largas y hasta generar consistencia a largo plazo (uno de los factores más importantes en cualquier progreso físico). ¿En qué otro lugar podrías conocer a personas con las que tienes algo en común?
El entrenamiento no ocurre en aislamiento emocional. La disciplina —es decir, seguir yendo— depende tanto del plan como de la experiencia.

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El descanso también es un espacio social

Pexels

El mito del entrenamiento silencioso

La incomodidad hacia quienes hablan suele venir de una idea muy específica de disciplina donde predomina la concentración absoluta, cero interacción y eficiencia constante, pero ese modelo no es universal ni necesariamente superior, sobre todo si no eres una atleta de alto rendimiento.

De hecho, hay evidencia de que los entornos más rígidos pueden disminuir la permanencia en programas de ejercicio, especialmente en personas que no tienen un vínculo previo con el deporte. En contraste, los espacios donde existe interacción social tienden a ser más sostenibles.

Esto no significa convertir el gym en una reunión interminable. Significa entender que la conversación breve, entre descansos, no compite con el entrenamiento, incluso lo complementa.

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Hablar sin sabotear tu rutina (ni la de otros)

Pexels

Hablar sin sabotear tu rutina (ni la de otros)

Aquí entra el matiz importante. No toda conversación es igual ni ocurre en el momento adecuado. La conversación funciona cuando se da durante el descanso, no durante la ejecución de tus series, no invade el espacio de otros, y muy importante, no extiende de forma excesiva los tiempos de recuperación. Es decir, cuando respeta el ritmo del entrenamiento.

Más que músculo

Ir al ym ya no es solo una práctica física. Es un hábito social, un punto de encuentro y una rutina que se integra a la vida diaria. Por lo que, la interacción humana no es un estorbo, es parte de la experiencia.

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