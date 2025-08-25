Suscríbete
Wellness

Mentiras y verdades de eliminar por completo los azúcares de la dieta

¿Qué ocurre realmente en tu cuerpo al dejarlo por completo y qué mitos debes olvidar?

August 25, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Marilyn Monroe Eating Cake

Mentiras y verdades de eliminar por completo los azúcares de la dieta, según dos expertas

Bettmann/Bettmann Archive

Eliminar el azúcar se ha convertido en una de las promesas más tentadoras dentro del universo del bienestar. Entre retos virales, planes detox y discursos que demonizan cualquier rastro de dulzor, la pregunta se repite: ¿qué tan cierto es que dejarlo por completo cambia radicalmente la salud? La respuesta no es tan absoluta como parece, y exige diferenciar entre mitos, verdades y matices.

El azúcar no es un enemigo absoluto

El cuerpo humano necesita glucosa, la forma más simple de azúcar, para funcionar. El cerebro, los músculos y cada célula dependen de ella como fuente primaria de energía. El problema no es la glucosa en sí, sino el consumo excesivo de azúcares añadidos —presentes en refrescos, productos ultraprocesados, bollería o salsas industriales— que pueden sobrecargar al organismo y favorecer enfermedades como obesidad, diabetes tipo 2 y trastornos cardiovasculares.

También te interesa...
American actress, singer, model and sex symbol Marilyn Monroe. (Photo by Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images)
Agenda
Manifiesto de bienestar, ¿por qué debo intentarlo?
June 04, 2020
 · 
Harper’s Bazaar
beneficios-de-descansar-correctamente.jpg
Wellness
El buen descanso, el nuevo lujo del bienestar
March 12, 2024
 · 
Harper’s Bazaar

Mito: dejar el azúcar asegura una piel perfecta

Uno de los mitos más difundidos es que la piel mejora de inmediato al dejar el azúcar. Si bien un consumo elevado puede contribuir a procesos inflamatorios que aceleran el envejecimiento cutáneo o agravan el acné, eliminarlo totalmente no garantiza milagros. Factores como genética, exposición solar y calidad del sueño son igual o más determinantes.

Verdad: hay un impacto en el estado de ánimo y la energía

La retirada brusca del azúcar añadido puede provocar síntomas como irritabilidad, cansancio e incluso dolor de cabeza. Es lo que muchos llaman síndrome de abstinencia del azúcar. El organismo, acostumbrado a recibir picos de glucosa rápidos, tarda días o semanas en estabilizarse y en aprender a obtener energía de fuentes más sostenibles, como cereales integrales, frutas y grasas saludables.

Mito: todo tipo de azúcar debe evitarse

No todo lo dulce es igual. El azúcar presente de manera natural en frutas, verduras o lácteos no debe eliminarse, pues viene acompañado de fibra, vitaminas y minerales que equilibran la respuesta del cuerpo. Lo que realmente conviene reducir son los azúcares libres o añadidos, es decir, aquellos que no aportan más que calorías vacías y que elevan la glucosa en sangre de forma abrupta.

Verdad: sí existe un beneficio metabólico

Diversos estudios han confirmado que reducir drásticamente los azúcares añadidos mejora la sensibilidad a la insulina, favorece la salud del hígado y contribuye a un mejor control del peso. Esto no significa que el azúcar natural de una manzana o un yogur sin edulcorar sea perjudicial, sino que la clave está en la calidad y el origen.

Busca el equilibrio

La tendencia de eliminar por completo el azúcar responde más a una narrativa radical que a una necesidad fisiológica real. El cuerpo necesita glucosa, pero no en forma de refrescos azucarados ni de bollería diaria. La verdadera verdad está en la moderación, optar por alimentos frescos, reducir los ultraprocesados y acostumbrar al paladar a sabores menos dulces es más sostenible que una prohibición absoluta.

En definitiva, dejar de consumir azúcar añadido puede mejorar la salud, pero hacerlo de forma estricta y sin matices puede generar más frustración que beneficios. Lo sensato es aprender a distinguir entre azúcares naturales y añadidos, y recordar que el bienestar no se construye a base de prohibiciones, sino de elecciones conscientes.

bajar de peso dieta sana azúcar
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Beautiful smiling woman applying sunscreen on her face while looking at camera at the beach.
Wellness
Hábitos que te impiden ser feliz —y cómo transformarlos
August 19, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Woman Drinking Tea
Wellness
Tizanas para dormir mejor: infusiones que ayudan a conciliar el sueño y calmar el insomnio
August 18, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
af1a391dd825c9a5a7ab8b0903bf3e5c.jpg
Wellness
Ejercicios faciales para reducir grasa y afinar el rostro: la rutina ideal para esculpirlo sin bisturí
August 12, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
A woman buying food Sweden.
Wellness
Esto es lo que una manzana diaria hace por tu cuerpo
August 05, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Louis Vuitton : Outside Arrivals - Paris Fashion Week - Womenswear Fall Winter 2023-2024
Wellness
Jumping fitness: la rutina con trampolín que esculpe el cuerpo de Antonela Roccuzzo
Este entrenamiento de alto impacto y bajo riesgo se ha convertido en el favorito de Antonela Roccuzzo. ¿La razón? Tonifica, drena y eleva el ánimo desde la primera sesión
August 02, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Relaxed woman meditating outdoors by poolside yoga mat in sunlight. Young woman lies in reclined butterfly pose on yoga mat next to swimming pool. Her eyes are closed and face relaxed. Peaceful atmosphere with sunlit tiles and soft reflections in water.
Wellness
¿Qué leggins usar según tu rutina de ejercicio? La guía definitiva para moverte con estilo y soporte
No todos los leggins están diseñados igual. Elegir el modelo correcto según el tipo de entrenamiento que haces puede marcar la diferencia entre una rutina eficiente… y una incómoda
July 28, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
GettyImages-532097165_HD_Enhanced.jpg
Wellness
¿Subir la inclinación de la caminadora realmente te hace quemar más grasa? Esto dice la ciencia...
Olvídate del cardio extremo. Las insiders del fitness caminan sobre pendientes para tonificar sin impacto. ¿Moda pasajera o estrategia respaldada por la ciencia? Esto es lo que debes saber
July 28, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Sid And Janet
Wellness
Tocador en armonía: cómo organizar tu espacio de belleza según el feng shui
El feng shui puede transformar tu tocador en un espacio de belleza, equilibrio y autoestima. Te explicamos cómo acomodarlo para atraer energía positiva todos los días
July 25, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García