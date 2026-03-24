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El té mediterráneo que mejora la salud de tu hígado

Cómo integrar esta infusión a tu rutina, cuándo tomarla y qué considerar antes de sumarla a un enfoque más amplio de bienestar hepático

Marzo 24, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Beautiful woman having breakfast at outdoor cafe with amazing view. Girl enjoy her hot coffee early in the morning

El té mediterráneo que mejora la salud de tu hígado

travnikovstudio/Getty Images

El cardo mariano no llega desde una tendencia reciente, sino desde una tradición bastante específica: la herbolaria del Mediterráneo, donde las plantas amargas han sido históricamente parte de la digestión y del cuidado hepático. Lo que hoy lo vuelve relevante no es nostalgia botánica, sino el contexto actual: hígado graso, fatiga digestiva y una dieta que rara vez le da descanso al sistema.

En infusión, esta planta concentra su interés en la silimarina, un complejo antioxidante asociado con la protección de las células del hígado. No es un remedio inmediato ni actúa como limpieza exprés; su efectividad es lenta y acumulativa. Funciona mejor cuando se incorpora de forma constante y dentro de un estilo de vida que realmente acompañe el proceso.

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¿Cuándo tomarlo?

El momento sí influye. La recomendación más funcional suele ser:

  • Después de comidas principales (sobre todo comida o cena): ayuda a acompañar la digestión y el trabajo hepático posterior.
  • Por la noche: puede integrarse como parte de una rutina más tranquila, especialmente si cenas pesado o tarde.

Tomarlo en ayunas no es lo ideal para todas las personas, sobre todo si tienes el estómago sensible, porque su perfil amargo puede resultar agresivo.

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El momento ideal para tomar cardo mariano

Pexels

¿Cuánto y con qué frecuencia?

  • 1 a 2 tazas al día es suficiente
  • Durante periodos de 3 a 6 semanas, seguido de descanso

No se trata de tomarlo indefinidamente sin pausa, sino de usarlo como apoyo en momentos donde el cuerpo lo necesita más.
¿Tiene efectos secundarios? En general es bien tolerado, pero no es completamente neutro:

  • Puede provocar ligera molestia digestiva o efecto laxante en algunas personas
  • En casos raros, hinchazón o náusea leve
  • Si se combina con medicamentos (especialmente para el hígado o glucosa), conviene consultar antes

También hay que evitarlo en embarazo o lactancia sin supervisión médica.

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El cardo mariano no compensa excesos, pero sí puede acompañar un ajuste real

Pexels

¿A qué sabe?

No es una infusión complaciente. Tiene un amargor vegetal bastante marcado, más cercano a otras plantas digestivas que a un té reconfortante. Se puede suavizar con menta o una rodaja de jengibre, pero sin intentar disfrazarlo por completo ya que parte de su efecto está en ese sabor.

Más allá de la taza, lo que realmente cambia el estado del hígado sigue siendo lo estructural: menos azúcar, menos alcohol, más movimiento y comidas menos procesadas. El cardo mariano no compensa excesos ni reemplaza tratamientos médicos, pero sí puede acompañar un ajuste real.
Pensarlo como un gesto aislado no sirve de mucho. Integrarlo con intención —en horario, en dosis y dentro de un sistema más amplio— es lo que le da sentido. Y ahí es donde deja de ser un té funcional para convertirse en algo más cercano a un hábito.

energía bienestar salud
Eurídice Aiymet Garavito García
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