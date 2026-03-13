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Wellness

El secreto de Toni Garrn para transformar su bienestar en energía, creatividad y éxito

El bienestar integral se ha convertido en una herramienta clave para quienes combinan trabajo exigente, viajes constantes y vida personal

Marzo 13, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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El secreto de Toni Garrn para transformar su bienestar en energía, creatividad y éxito

Cortesía SHA

En un momento en el que el ritmo laboral es cada vez más acelerado, el bienestar dejó de ser un lujo ocasional para convertirse en una estrategia personal. Especialmente entre emprendedoras y profesionales creativas, dedicar tiempo a la salud física y mental se ha transformado en una inversión directa en productividad, claridad y energía.

La diseñadora y empresaria Toni Garrn lo resume desde su propia experiencia. Acostumbrada a viajar constantemente y a equilibrar múltiples proyectos profesionales con la maternidad, la modelo alemana ha encontrado en las pausas dedicadas al bienestar una herramienta para reorganizar su energía y mantener el foco en su trabajo.

Su reciente visita a SHA Mexico, un espacio dedicado al bienestar integral, responde justamente a esa necesidad de equilibrio. Toni Garrn ya conocía el concepto a través de su experiencia previa en España, pero esta vez buscaba algo distinto: un clima más cálido y la oportunidad de experimentar el programa en su sede mexicana.

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El bienestar como estrategia de vida

Para Toni Garrn, el atractivo principal del lugar radica en su enfoque personalizado. Más que un retiro convencional, el programa se construye alrededor de las necesidades específicas de cada visitante. Alimentación, movimiento, descanso y bienestar mental se combinan dentro de un método que busca mejorar la salud de forma integral.
“Lo que hace especial la experiencia es lo personalizada que es”, explica. Desde el inicio de la estancia, el equipo adapta la nutrición y las actividades según intolerancias alimentarias, niveles de energía y objetivos personales de cada huésped.
Este tipo de enfoque responde a una tendencia creciente dentro del mundo del bienestar: la personalización extrema. Las experiencias ya no se diseñan para grandes grupos, sino para personas que buscan soluciones específicas para su estilo de vida.

Alimentación que transforma la rutina

Entre todos los elementos del programa, Toni Garrn señala que la alimentación fue uno de los aspectos más impactantes de su estancia. La cocina del lugar se centra en transformar ingredientes vegetales en platos complejos y nutritivos, algo que, según la modelo, resulta difícil de replicar en la vida cotidiana.
“En mi vida diaria no puedo cocinar como lo hacen ahí”, comenta. La creatividad con la que frutas y verduras se convierten en comidas completas fue una de las partes que más la sorprendieron durante su estancia.
Este enfoque refleja otra evolución dentro del bienestar contemporáneo: la gastronomía ya no se entiende solo como nutrición, sino como una herramienta clave para mejorar energía, digestión y claridad mental.

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El secreto de Toni Garrn para transformar su bienestar en energía, creatividad y éxito

Cortesía SHA

Bienestar en medio de agendas exigentes

En un sector donde los viajes constantes y los calendarios saturados son parte del día a día, detenerse una semana para enfocarse en la salud puede parecer complicado. Sin embargo, Toni Garrn considera que ese tiempo es precisamente lo que permite mantener un rendimiento sostenido.
Dedicar una semana completa a cuidar la salud puede marcar una diferencia significativa para quienes dirigen proyectos o empresas. Incluso durante su estancia, la modelo continuó trabajando gracias a la conexión digital disponible, lo que le permitió combinar descanso con productividad.
“Algunos de mis trabajos más productivos los realizo allí”, explica, destacando cómo el entorno tranquilo facilita la concentración y la creatividad.

Un enfoque que combina éxito y equilibrio

La conversación sobre bienestar también adquiere un matiz personal en el caso de Toni Garn. Como madre, considera que cuidar su salud es fundamental no solo para su carrera, sino también para su vida familiar.
Invertir en bienestar, afirma, permite convertirse en una mejor versión de uno mismo tanto en el trabajo como en la vida personal. Esa idea refleja un cambio cultural más amplio: el éxito profesional ya no se mide únicamente por productividad o logros visibles, sino también por la capacidad de mantener equilibrio y bienestar.

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El secreto de Toni Garrn para transformar su bienestar en energía, creatividad y éxito

Cortesía SHA

Un nuevo inicio para el año

Para Toni Garn, comenzar el año con una experiencia de este tipo tiene un impacto directo en su energía y motivación. La posibilidad de organizar previamente la estancia a través de una aplicación permite llegar al lugar con un programa claro, listo para enfocarse completamente en la recuperación física y mental.
El resultado, según explica, es una sensación de ligereza y claridad que se mantiene incluso después de regresar a la rutina.
Si estas buscando equilibrar ambición y bienestar personal, experiencias como esta de muestran que el cuidado de la salud se ha convertido en una herramienta clave para sostener la creatividad, la energía y la toma de decisiones en el largo plazo.

bienestar secretos del éxito
Eurídice Aiymet Garavito García
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