Zendaya y el vestido con cremallera estilo Motomami para el desfile de Louis Vuitton

Zendaya hizo una aparición estelar para presenciar la colección primavera-verano 2024 de Louis Vuitton. La actriz de 27 años convivió con amigos del medio como Saoirse Ronan y Alicia Vikander en el show, y a su llegada cautivó por el atrevido pero fascinante vestido blanco que llevó.

Zendaya en Louis Vuitton Semana de la Moda de París

La estrella de ‘Euphoria’ participó en la Semana de la Moda de París haciendo presencia en el show de Louis Vuitton. Lució un vestido blanco que abrazaba su silueta con hebillas doradas y un destacado cierre frontal abierto hasta el torso para crear un profundo escote en V. Zendaya fue nombrada embajadora para la firma francesa a inicios de año y desde entonces no ha dejado de derrochar looks espléndidos; desde entonces ha protagonizado campañas para los icónicos bolsos Capucines y colecciones de ropa de la marca. No es la primera vez que usa una prenda legendaria de la casa, pues en el marco de la Semana de la Moda usó un top y bolso de Louis Vuitton primavera 2004.

getty

getty

El resto de asistentes y celebridades en la front row fueron Ana de Armas (con un traje de lentejuelas y top lencero), Cate Blanchett (con un suéter sin mangas con cierre), Phoebe Dynevor (con un mini negro y botas largas), Pharrell Williams, Jaden Smith, Eva Jobs, Shay Mitchel y Chloe Grace Moretz, entre otros.