La hija de Ben Affleck que es una copia de Jennifer Garner a sus 18 años

Ben Affleck y Jennifer Garner, ambos actores totalmente conocidos en la industria del entretenimiento, comparten una vida familiar que ha ocasionalmente aparece en el ojo público. La ex power couple de Hollywood, que estuvo casada desde 2005 hasta 2018, son padres de dos hijas y un niño: Violet Anne Affleck, Seraphina Rose Elizabeth Affleck y Samuel Garner Affleck. A pesar de los desafíos de navegar por la atención mediática, Ben y Jennifer han priorizado la co-paternidad y mantener un sentido de normalidad para sus hijos. Las niñas Affleck-Garner, en particular, han sido vistas ocasionalmente durante salidas familiares y eventos, cautivando al público con sus apariciones. Pero es Violet, de 18 años, quien ha robado corazones por ser la copia exacta de su mamá Jennifer Garner.

¿Cuántas hijas tiene Ben Affleck?

El actor de Batman es padre de dos niñas con su ex Jennifer Garner: Violet Anne (diciembre 2005) y Seraphina Rose Elizabeth (enero 2009).

Ben Affleck y sus hijas, Violet y Seraphina Affleck, son vistos saliendo del parque el 8 de diciembre de 2013 en Los Ángeles, California. getty

¿Qué pasó con Ben Affleck y Jennifer Garner?

Affleck y Garner anunciaron su separación en junio de 2015, después de 10 años de matrimonio y tres hijos juntos. En una entrevista de 2021, Ben declaró que se distanciaron y su matrimonio simplemente no funcionó, enfatizando una decisión amigable. Las especulaciones incluían rumores de infidelidad (negados por ambos) y los problemas de alcoholismo de Affleck, que él enfrenta abiertamente. A pesar de la separación, parecen tener una fuerte relación de co-paternidad, priorizando el bienestar de sus hijos; Se les ha visto asistiendo a eventos juntos y pasando las vacaciones en familia. Recordemos que Ben Affleck reavivó su relación con Jennifer Lopez en 2021 y se casaron en julio de 2022.

Quién es Violet, la hija de Ben Affleck idéntica a Jennifer Garner

Violet tenía tan solo 10 años cuando sus papás se divorciaron, aunque vivieron juntos hasta 2017 cuando finalizaron el matrimonio. A pesar de ser la primogénita de una pareja tan conocida en Hollywood, Violet mantiene una vida muy privada tanto por su cuenta como por decisión de sus papás: “ocasionalmente me dice cosas sobre tener Instagram”, dijo Garner a People, “y sé por qué lo hace, ya que yo estoy ahí y es un poco divertido lo que saco, pero estoy dando el ejemplo de lo opuesto a lo que quiero que ella haga. ¿Qué tan seguido se ve eso en la paternidad? Solamente pienso que, cuando tengan estudios de que las adolescentes son más felices con un Instagram, entonces podemos tener una conversación”.

Jennifer Garner y su hija, Violet Affleck, asisten a la ceremonia en la que se honra a Jennifer Garner con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el 20 de agosto de 2018 en Hollywood, California. getty

Violet recién cumplió un hito en su vida, los 18 años y la elección de universidad, y la opinión que el público comparte es que es idéntica a su mamá. Los genes Garner están muy marcados en la familia que la actriz hizo con Affleck, y aunque es prácticamente la gemela de Jennifer, ya es tan alta como el actor (mide 1.73 cm).

Eso sí, también mantiene una gran relación con su papá. Durante la proyección de su película The Way Back en 2020, Ben dijo: “mi hija es muy divertida, me hace muchas bromas [tenía] tan solo 14 años. Y me dice, '¿por qué te permiten estar en este grupo de mensajes? No sabes de qué estás hablando. No finjas que tienes alguna idea de lo que está pasando’”. ¿Crees que Violet es la copia exacta de Jennifer Garner?