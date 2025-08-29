Suscríbete
Taylor y Travis: un recuento de la historia de amor que nació en Kansas City

Un timeline de la relación de la cantante que pronto estrenará The Life of a Showgirl y el ala de los Kansas City Chiefs, que ha tenido esta ciudad como telón de fondo

August 29, 2025 
Por Mariana Mijares

Tras anunciar su compromiso con una serie de fotos en redes sociales, el interés por la relación de Taylor Swift y Travis Kelce alcanzó un nuevo pico. En ese sentido, Kansas City no solo ha sido hogar del jugador, sino también escenario de algunas de sus citas más memorables con la cantante: desde el estadio hasta restaurantes, tiendas y museos, cada lugar ha sumado a una de las parejas más mediáticas de los últimos años.
Para revivir este timeline y los lugares más significativos en la vida de la pareja, te compartimos un recorrido por los rincones que han hecho de Kansas City testigo y protagonista de la “Actually Romantic” historia de amor entre Taylor y Travis.

