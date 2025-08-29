Taylor y Travis: un recuento de la historia de amor que nació en Kansas City

Por Mariana Mijares

Fotos: Cortesía Kansas

Tras anunciar su compromiso con una serie de fotos en redes sociales, el interés por la relación de Taylor Swift y Travis Kelce alcanzó un nuevo pico. En ese sentido, Kansas City no solo ha sido hogar del jugador, sino también escenario de algunas de sus citas más memorables con la cantante: desde el estadio hasta restaurantes, tiendas y museos, cada lugar ha sumado a una de las parejas más mediáticas de los últimos años.

Para revivir este timeline y los lugares más significativos en la vida de la pareja, te compartimos un recorrido por los rincones que han hecho de Kansas City testigo y protagonista de la “Actually Romantic” historia de amor entre Taylor y Travis.

Arrowhead Stadium, donde todo comenzó

En julio de 2023, Taylor llevó el Eras Tour al Arrowhead Stadium, hogar de los Kansas City Chiefs. Potencialmente esto despierta el interés de Travis, quien comienza a buscarla; de hecho, él mismo reveló que había intentado regalarle una pulsera de la amistad con su número de teléfono. Aunque no lo consiguió, declaró su interés por la cantante en su pódcast New Heights, gesto que abrió la puerta a que empezaran a verse.

Tiempo después, en septiembre, Taylor aparece por primera vez en el estadio (luego confirmaría en una entrevista que entonces ya eran pareja). Como sabemos, su presencia no solo despertó el interés de millones por el fútbol americano, sino que también disparó las ventas de boletos, jerseys y mercancía oficial del equipo. La artista continuó acompañando a su novio en varios partidos, hasta llegar al Super Bowl de 2024, celebrado en Las Vegas, y un año después, al de 2025 en Nueva Orleans, donde nuevamente los Chiefs brillaron en la final.

Para conocer más de la historia del Arrowhead puedes tomar un tour, en el que descubrirás no solo vestidores, túneles y memorabilia del equipo, sino también por qué fue elegido como una de las sedes del Mundial de la FIFA 2026, consolidando su relevancia más allá del futbol americano.

Una Navidad muy Swift-Kelce

En diciembre de 2023, Taylor y Travis fueron vistos en Miracle, un pop-up bar navideño con tres locaciones en Kansas City (y más de 130 en todo Estados Unidos), famoso por su decoración de luces y sus cocteles temáticos como el Christmapolitan o el Jingle Balls Nog. La pareja asistió primero a la fiesta de los Chiefs, donde convivieron con Brittany y Patrick Mahomes. Taylor incluso fue fotografiada por fans con un trago en mano.

El ambiente fue descrito como festivo y divertido: los Mahomes aparecieron en onesies de reno, mientras que Taylor y Travis supuestamente usaron suéteres navideños a juego. La popularidad del lugar y las apariciones de la pareja hicieron que muchos fans consideraran a Miracle un punto obligado para revivir la “Navidad Swift-Kelce” en Kansas City.

Compras y estilo con sello local

Taylor también ha dejado huella en tiendas locales que se han vuelto parte de su historia con Travis. Uno de estos ejemplos es Westside Storey, un local de ropa vintage en el barrio Westside, de donde ha usado sudaderas y gorros en varias apariciones públicas.

También ha apoyado a Shop Local KC, una tienda que trabaja con artistas de la ciudad para crear productos únicos; desde que inició la relación con Kelce, se desató un boom de artículos temáticos de la pareja, como playeras o tazas. La tienda celebró su compromiso.

En cuanto a accesorios, Taylor ha lucido piezas de EB & Co, incluyendo un anillo con el número 87 en honor al jersey de Travis, lo que reforzó aún más el vínculo entre su estilo personal y la identidad del equipo.

El sabor de Kansas City

Además del estadio, algunos de los lugares que más frecuenta la pareja son restaurantes. Uno de ellos es Rye, un sitio muy especial para Travis, quien lo sugirió cuando Taylor salió a cenar con las parejas de otros jugadores de los Chiefs. La cantante no dudó en pedir el postre favorito de Kelce, el famoso cinnamon roll.

Otro punto fue Prime Social Rooftop, donde la pareja cenó en septiembre de 2023 después del primer partido de los Chiefs al que asistió Taylor. Aquella velada marcó el momento en que hicieron pública su relación, con Kansas City como testigo de esta nueva etapa.

NOKA, un concepto contemporáneo que combina cocina japonesa con influencias americanas en un ambiente íntimo, se volvió otro de sus favoritos. Además de su atmósfera acogedora, el menú ofrece creaciones como el Truffle Tuna Roll, con atún especiado y un toque de trufa negra; o el Crab Apple Roll, de cangrejo suave con manzana verde y cilantro. No te pierdas el Miso Cod, que luego de marinarse 48 horas, se sirve con puré de edamame, y arroz de coco al vapor.

Aparentemente la pareja disfruta el pescado, pues en octubre de 2023 eligieron Piropos Steakhouse para una velada especial en la que pidieron el Mahi-Mahi sellado y ennegrecido, acompañado de risotto de langosta, vegetales en juliana y una salsa de pimientos rojos.

Finalmente, ningún recorrido gastronómico por KC estaría completo sin mencionar Joe’s Kansas City Bar-B-Que, un clásico de la ciudad. Aunque Taylor no ha sido vista ahí todavía, Travis ha asistido en varias ocasiones acompañado de su madre Donna y de su hermano Jason, esperando en la fila como cualquier otro comensal. El sitio, un emblema de la vida culinaria de Kansas City, también es frecuentado por personalidades locales como Jason Sudeikis y Paul Rudd.

Para conocer más de esta tradición de Kansas, vale la pena visitar el recién inaugurado Museum of BBQ, el primero en el mundo dedicado a la historia y cultura de esta especialidad y que ofrece un recorrido por las distintas regiones que han perfeccionado el arte del BBQ. Una parada ideal para entender por qué Kansas City es considerada una de las capitales mundiales del BBQ.

Otros imperdibles de Kansas

Para dimensionar el impacto de Taylor y Travis en Kansas City, también hay que mencionar los espacios culturales y de entretenimiento que han sido parte de su historia. Uno de los más emblemáticos es el Nelson-Atkins Museum of Art, que en 2024 fue sede de la ceremonia de entrega de anillos de los Chiefs tras su victoria en el Super Bowl. Aunque Taylor se encontraba en Europa con su gira, no dudó en sumarsea distancia, comentando en vivo las transmisiones y mostrando su apoyo a Travis.

Otro museo que vale la pena es el Harry S. Truman Presidential Library and Museum, dedicado al legado del 33º presidente de Estados Unidos. Sus exposiciones permiten conocer de cerca su vida, su servicio público y el impacto de sus decisiones en la historia del país. También destaca el National World War I Museum and Memorial, hoy reconocido como el único museo en el país dedicado íntegramente a preservar los objetos, la historia y las experiencias personales de la Primera Guerra Mundial; además, regala una de las vistas más espectaculares del skyline de Kansas City.

Aunque Taylor no ha visitado Chicken N Pickle, un concepto que combina pickleball y gastronomía, la cantante apareció con una pala de pickleball de los Chiefs en su video recap de Fortnight, un guiño suficiente para que los fans también asociaran este espacio con la historia de la pareja.

Para cerrar, este septiembre, Travis y Patrick Mahomes abrirán el restaurante 1587 Prime dentro del Loews Kansas City Hotel, un espacio pensado para convertirse en punto de encuentro tanto para fanáticos del futbol americano como para quienes buscan una experiencia culinaria destacada.

El hotel ofrece 800 habitaciones, un lobby bar, restaurante, cafetería tipo grab & go, alberca techada, y espacio para reuniones y eventos, conectado directamente con el Kansas City Convention Center. Su ubicación es privilegiada, a pocos pasos de otras atracciones clave como el Kansas City Power & Light District, el T-Mobile Center, el KC Streetcar y el Kauffman Center for the Performing Arts.