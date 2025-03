Scarlett Johansson reveló el verdadero motivo por el que prefiere mantenerse alejada de las redes sociales

¿Cuántas veces has escuchado a alguien decir que quien no está en redes sociales, no está en el mundo real? Es, de hecho, una de las frases favoritas de los marketeros cuando se refieren a las marcas que aún no diseñan y personalizan un perfil donde se les pueda contactar, sin embargo, Scarlett Johansson ha demostrado una y otra vez que esa afirmación es totalmente falsa, o al menos, que ella es la excepción a esa regla.

Scarlett Johansson sí convive en redes sociales apareciendo en el perfil de su marca personal, The Outset by Scarlett Johansson fundada en 2022 —en la que cuenta con 382 mil seguidores— no es ella quien administra ese perfil, aunque uno de los objetivos de Kate Foster, cofundadora de la marca y socia, ha insistido constantemente en convencer a la protagonista de Black Widow que se una a las redes sociales para promocionar su marca, ella se ha mantenido fiel a sus convicciones. No.

Con motivo del próximo estreno de ‘Jurassic World: Rebirth’ programado para el 2 de julio, Scarlett Johansson reconoció en entrevista para Instyle que ha recibido, una vez más, una petición para unirse a la promoción de la película que protagoniza junto a Jonathan Bailey, por lo que Universal Studios le ha solicitado a través de un correo electrónico que abra un perfil personal de Instagram.

Me acerqué lo suficiente como para hablar con mi terapeuta al respecto. Supongo que esto es algo que tengo que hacer. Pero va en contra de mis valores fundamentales.

Recibí un correo electrónico en el que me decían: ‘Oye, ¿te plantearías unirte a Instagram coincidiendo con el estreno?’ Me presionan mucho para que me una a las redes sociales [y eso me hace pensar] ‘¿Hay alguna forma de que pueda hacer esto y mantenerme fiel a quién soy?’ No parecía que pudiera. Scarlett Johansson

Scarlett Johansson ha revelado el motivo por el que se mantiene alejada de redes sociales

No obstante, la actriz, aunque reconoce no odiar el ecosistema de las redes sociales, también asegura que no es su hábitat y que incluso lo conversó con su terapeuta.

Aunque la actriz reconoce que no las detesta y tampoco juzga a quienes se sienten cómodas en ellas, las redes sociales no la hacen sentir bien y su trabajo no depende de ellas.

El trabajo que hago está basado en la verdad. Ese es el ingrediente clave. Así que, si yo fuera una persona a la que realmente le gustaran las redes sociales, entonces podría subirme totalmente al tren. Pero no lo soy. Y creo que a la película le irá bien Scarlett Johansson

Otras celebridades que también se han negado a usar redes sociales