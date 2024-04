Así luce la hija menor de Charlize Theron con 7 años; ¿quién es su otra hija adoptiva?

Charlize Theron se une a la lista de celebridades que mantiene la vida privada de sus hijas, pero recientemente dio una sorpresa al aparecer con su hija menor en el desfile de Dior Pre-Fall 2024 en el Brooklyn Museum. ¡Y luce fabulosa a sus 7 años! August, la pequeña de Charlize, robó miradas ante su sorpresiva llegada al runway, no sin antes sacar buenas impresiones por su look con colores llamativos y a su propio estilo.

Charlize Theron y su hija August Theron en el desfile de Dior Pre-Fall 2024 realizado en el Museo de Brooklyn el 15 de abril de 2024 en Nueva York, Nueva York. getty images

¿Cuántas hijas tiene Charlize Theron?

Charlize Theron tiene dos hijas: Jackson y August; adoptó a Jackson en 2012 y a August en 2015. Aunque Theron elige mantener la vida de sus hijas en privado, ocasionalmente comparte fotos de ellas en las redes sociales y las lleva a una que otra red carpet —o en este caso, pasarela.

¿Quién es el padre de las hijas de Charlize Theron?

Charlize eligió adoptar a sus dos hijas, Jackson y August, como madre soltera, no hay un padre biológico involucrado. La actriz de Scandal ha sido muy abierta acerca de su decisión de adoptar y de criar una hermosa familia por su cuenta.

La decisión de Theron de adoptar, según People, siempre fue una prioridad inspirada por su propia crianza sudafricana. Cuando era niña, la estrella de Atomic Bomb estuvo expuesta a orfanatos y a niños necesitados en su comunidad. Desde entonces supo que quería adoptar. “Incluso cuando estaba en relaciones, siempre fui honesta con mis parejas, que la adopción sería cómo se vería mi familia algún día... Esta definitivamente no fue una segunda opción para mí. Siempre fue la primera”, dijo a la revista en 2018.

“Estoy criando a dos hermosas y orgullosas niñas africanas y quiero que se encuentren a sí mismas y no necesariamente imponerles mi ascendencia, pero les he enseñado dos canciones muy dulces en afrikáans sobre la cortesía”. charlize theron en entrevista con harper’s bazaar uk

Eso sí, la madre de dos explicó que su hija mayor, Jackson, ya no quiere pasar mucho tiempo con ella, lo que podría explicar por qué August estaba cómodamente con mamá anoche. “Mi hija mayor fue al cine con un grupo de amigos,” dijo Theron a ET. “Sí, ya no quiere hacer esas cosas conmigo. Solo me dice: ‘Mamá, déjame en el centro comercial”.