Quién es Grigor Dimitrov, oficialmente, el nuevo novio de Eiza González

Confirmado, Eiza González está de noviazgo oficialmente con Grigor Dimitrov y dio a conocer la noticia a través de un emotivo mensaje de cumpleaños dirigido al hombre de sus sueños.

Conoce a Grigor Dimitrov, el novio de Eiza Gónzalez

Grigor Dimitrov, nacido el 16 de mayo de 1991 en Haskovo, Bulgaria, es un tenista profesional que ha alcanzado el puesto número 3 del ranking ATP, siendo el búlgaro más exitoso en la historia del tenis. Conocido por su elegante estilo de juego y su revés a una mano, ha ganado nueve títulos individuales en el circuito ATP, incluyendo el prestigioso ATP Finals en 2017. A lo largo de su carrera, ha sido comparado con Roger Federer, lo que le valió el apodo de “Baby Fed”. En 2025, a los 34 años, Dimitrov continúa compitiendo al más alto nivel, habiendo alcanzado los cuartos de final en el Abierto de Francia 2024 y manteniéndose entre los 20 mejores del mundo.

Así ha sido la historia de amor entre Eiza González y Grigor Dimitrov

En abril de 2025, surgieron rumores de una relación entre Grigor Dimitrov y la actriz mexicana, Eiza González. Durante el Mutua Madrid Open, Eiza fue vista animando a Dimitrov desde las gradas, junto a la actriz Eva Longoria. Tras una de sus victorias, Dimitrov se acercó a saludar, y Eiza le dio un beso en la mejilla, acompañado de la frase That’s amazing, baby, lo que avivó las especulaciones sobre un posible romance.

Días después, la pareja fue fotografiada paseando de la mano por las calles de Madrid, luciendo atuendos coordinados en tonos oscuros, lo que reforzó los rumores sobre su relación.

Una prueba definitiva de que algo crecía entre ellos dos fue la publicación que Dimitrov compartió en sus redes sociales una imagen de Eiza en un evento en Miami, acompañada del comentario Are you kidding me 🔥🖤, lo que muchos interpretaron como una muestra pública de afecto.

Esta tarde la celebritie mexicana confirmó el romance con un emotivo post a través de su Instagram oficial donde felicitó al hombre de sus sueños por su cumpleaños número 34.