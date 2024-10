Quién es Bear, el hijo de Liam Payne con la cantante Cheryl Cole

“Quiero que sepas que si alguna vez Bear me necesita, seré el tío que él requiera en su vida y le contaré historias de lo increíble que fue su padre”, escribió Louis Tomlinson en un sensible mensaje sobre su fallecido amigo y compañero de One Direction, Liam Payne. La noticia sobre la muerte del cantante se dio a conocer este (miércoles) 16 de octubre, dando a conocer que cayó de un tercer piso en un hotel en Argentina. Las tristes noticias vienen acompañadas de muchas dudas sobre lo que queda detrás tras la muerte de Payne, como es el caso de el hijo que tuvo con la cantante Cheryl Cole: de nombre Bear Grey y con 7 años de edad. Lee aquí: Recordando a Liam Payne, el codiciado rostro de Hugo Boss que marcó una tendencia fresca y juvenil.

¿Cuántos hijos tiene Liam Payne?

Liam, quien falleció a los 31 años, tuvo un hijo llamado Bear. "Tuve a mi hijo a una edad joven, y piensas que será algo mágico, que un día vas a crecer y convertirte en la persona que se supone que debes ser”, dijo el ex integrante de One Direction a People. “Pero me costó mucho encontrar mi camino. Pensé, ‘Papá cuida de todos, eso es lo que hace’, así que mi manera de hacerlo fue cocinar”. En la misma entrevista, aseguró que Bear se parece mucho a él: “luce exactamente como yo, lo cual es extraño”.

¿Con quién tuvo su hijo Liam Payne?

La madre de Bear, el hijo de Liam, es Cheryl Cole. Se conocieron en X Factor, ella 10 años mayor que él, como jueza del programa. Después del segundo divorcio de Cheryl en 2016, surgen los rumores de que ella y Liam estaban saliendo. En 2017 se hizo oficial la relación y al poco tiempo dieron la bienvenida a su primer bebé: “mi familia y amigos cercanos saben que son pocas las ocasiones en que me quedo son palabras... wow! Estoy increíblemente feliz de darle la bienvenida a nuestro pequeño bebé al mundo”, escribió el cantante en Instagram años atrás.

Al año siguiente, Liam y Cheryl anuncian su separación, asegurando que terminaron en buenos términos. Después de separarse, Liam inició una relación con la modelo Maya Henry: comenzaron a salir en 2019, cuando Henry tenía 18 y Liam 26 años. Henry tuvo una enorme popularidad años atrás cuando su papá le organizó una fiesta de quinceañera de 6 millones de dólares (con performance de Pitbull y Nick Jonas); ella y Liam se comprometieron en 2020, pero el compromiso se rompió en dos ocasiones hasta que terminaron la relación definitivamente en 2022.

Unas semanas antes del deceso de Liam Payne, Maya Henry publicó en TikTok varios videos explicando que Liam la seguía contactando y atosigando, al grado en que tomó acciones legales contra él. “Siempre [me llama] desde un número diferente, así que nunca se dónde vendrá. También me manda correos. No solo a mí, pero el teléfono de mi mamá también está volado. ¿Este comportamiento es normal para ti? Decía Henry en la cámara, añadiendo que ‘Liam puso a las fans en su contra’.

¿Por qué Liam Payne llamó a su hijo Bear?

Liam dijo a Total Access en 2017 que él quería un nombre tradicional para su hijo, pero Cheryl quería algo inusual. “Y la razón por la que eligió Bear (Oso) fue porque es un nombre que, cuando abandones un lugar, todos lo recordarán. Y eso me gustó". También compartió una divertida anécdota en la que, cuando Bear nació, el doctor le dijo que hacía muchos ruidos, y que una de las parteras lo había llamado ‘Bear’ en le cuarto.

Sobre un futuro similar para Bear en la música, Liam fue abierto en su respuesta: “Me aterra mucho la idea de que él entre al mundo en el que yo estoy. Nunca daré por sentado la posición en la que me encuentro, la amo mucho y llevo 11 años haciéndolo, pero es mucho entrar en este mundo siendo tan joven”.