Ellos son los millonarios hijastros de Salma Hayek, hijos del líder de Gucci, McQueen y más

Sabemos que Salma Hayek tiene una buena relación con Linda Evangelista, modelo y madre biológica del hijo menor del esposo de Salma, Francois Henri Pinault. Pero además de guardar este vínculo especial, la actriz mexicana también ha demostrado que la vida en familia compartida no es ningún problema para ella: se lleva excelente con los hijos millonarios de Pinault y ha llegado a compartir en redes sociales lo mucho que conviven juntos. ¿Quiénes son y cuántos hijos tiene François-Henri Pinault?

¿Cuántos hijos tiene François-Henri Pinault?

François-Henri Pinault es un nombre muy conocido en el nicho de la moda de lujo: el empresario francés multimillonario, presidente y CEO de Kering, el segundo grupo de lujo más grande del mundo con marcas como Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Alexander McQueen, Balenciaga y Brioni. Además del lado empresarial, es padre de varios hijos, tiene cuatro en total.



François Jr : Nacido en 1998, es el hijo mayor de Pinault con su primera esposa, Dorothée Lepère.

Mathilde : Nacida en 2002, es la hija menor de Pinault con Dorothée Lepère.

Augustin James : Nacido en 2006, es hijo de Pinault con la modelo Linda Evangelista.

Valentina Paloma: Nacida en 2007, es la hija de Pinault con su actual esposa, la actriz Salma Hayek.

El magnate estuvo casado con Dorothée Lepère de 1996 al 2004; Dorothée estudió diseño de interiores y mantiene una vida alejada de los reflectores, a pesar de que su ex esposo es uno de los hombres más ricos del mundo. Producto de este matrimonio nacieron sus primeros dos hijos: Francois Jr y Mathilde Pinault. Su hijo mayor mantiene un perfil muy bajo y se desconoce mucho de su vida, pero de Mathilde hay más información: estudió en la Universidad Emiyon Business School de París (pues quiere llevar el negocio de la equitación más allá de su profesión), desde los 6 años monta a caballo, empezó a asistir a competencias de pony a los 10 años e inició su carrera en salto de obstáculos a los 13 años.

getty images

¿Quién es la mamá del hijastro de Salma Hayek?

Linda Evangelista y François-Henri Pinault tienen un hijo juntos, Augustin James Pinault, nacido en 2006, después de que tuvieran una fugaz relación de cuatro meses. Augustin se mantuvo fuera del ojo público durante la mayor parte de su infancia, sin embargo, hizo su debut en la alfombra roja en abril de 2022 cuando asistió al Time 100 Gala con su madre y su madrastra, Salma Hayek.

No se sabe exactamente cuánto dinero paga Pinault en manutención infantil a Evangelista, pero en 2011 la supermodelo presentó una demanda contra Pinault buscando $46,000 al mes en manutención infantil. El caso se resolvió fuera de los tribunales y los términos del acuerdo no se divulgaron, aunque Linda declaró que uno de los comentarios que recibió de Pinault fueron ‘que abortara al bebé' y “si vas a tener un hijo, nosotros no tendremos ninguna relación”, vía El País.