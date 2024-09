Las fuertes declaraciones de Carlota Casiraghi tras su divorcio

“Trato de distanciarme del estatus de ‘realeza’”, es una de las declaraciones que ha dado Carlota Casiraghi en medio del torbellino que atravesó con las noticias de su divorcio de Dimitri Rassam —mismo que tomó por sorpresa al público—. En una extensa reflexión con un medio británico, la nieta de Grace Kelly habló sobre las relaciones personales, la percepción de la mujer y la maternidad, así como sus experiencias dentro de una familia real.

Carlota Casiraghi rompe el silencio sobre su divorcio

En febrero de este año se anunció que Carlota y Dimitri firmarían el divorcio; juntos tuvieron un hijo, Balthazar (5), mientras ella ya tenía un hijo, Raphaël (10) con su anterior pareja, Gad Elmaleh, y él una hija, Daraya (13) con su primer matrimonio con la modelo rusa Masha Novoselova. Casiraghi actualmente se desempeña como embajadora literaria de Chanel, y es que los libros han sido su escape y apoyo por mucho tiempo, por lo que atribuye a la obra de escritoras el haberle ayudado a “no vivir según expectativas y juicios” tras su divorcio: “Leer a muchas escritoras me ha ayudado a no vivir según expectativas y juicios. Para mí, es importante liberarme de ciertas convenciones”.

Sobre distanciarse de los títulos de realeza, explicó que vivir en Mónaco le ha permitido organizar varios eventos sobre salud maternal y la salud mental que conlleva: “trabajo con los departamentos de educación, cultura y salud”, dice, “pero siempre trato de distanciarme de ese estatus real”. Afirmando que “la filosofía de estar en el exterior me permite más complejidad y diversidad”, y que le gusta confrontar las ideas que sean diferentes a las de ella.

En la entrevista habló varias veces de la libertad y ser libre. Como menciona un párrafo del texto, “luego está la libertad que ha buscado tras el fin de su matrimonio”. Después de cinco años, Carlota y Dimitri terminadon, “la vuda es constantemente una lucha por tu propia emancipación”, mencionó Carlota. “Creo que para las mujeres es un desafío tener hijos... Cualquier madre trabajadora se siente acosada y dividida, y los hombres no experimentan esto de la misma manera. Es desigual porque constantemente pensamos en lo que sucede en casa, y los hombres no lo hacen, ¿verdad? Antes de tener hijos, no te das cuenta de que tendrás que luchar por tu propio espacio y creatividad”.

Actualmente, Dimitri se encuentra promocionando su película El conde de Montecristo, que, en sus palabras, vendió ocho millones de entradas. Y Carlota hace promoción a la serie La Maison, que llega a Apple+, un show que habla sobre el drama alrededor de las casas alta costura.