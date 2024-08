La Maison: una nueva serie que habla sobre el drama alrededor de las casas alta costura

Alta costura (del francés Haute Couture) se refiere a la creación de prendas exclusivas a la medida del cliente. La ‘alta costura’ es moda hecha a medida, de forma artesanal, realizada manualmente, con escasa intervención de la máquina de coser, desde el principio hasta el final, con telas de alta calidad, caras e inusuales (por cierto, esta es la casa de alta costura más antigua del mundo y su fundador). Si este tema te apasiona, debes ver una nueva serie que presenta la historia detrás de dos casas muy famosas y la manera en que las poderosas familias se unen al negocio: La Maison. Es el nuevo drama familiar en francés de 10 episodios en AppleTV+, ambientado en un emblemático taller de alta costura con sede en París.

Sinopsis de La Maison en AppleTV

La alta costura se enfrenta a grandes riesgos en esta mirada tras bambalinas de cómo una casa de moda icónica se ve sumida en el escándalo y la reinvención por un video viral en el que aparece el diseñador estrella Vincent Ledu (Lambert Wilson), abandonando la icónica y legendaria casa de alta costura de su familia, LEDU y dejándola pendiendo de un hilo. Perle Foster (Amira Casar), la antigua musa de Vincent que todavía está a su sombra, se asocia con la visionaria diseñadora de próxima generación Paloma Castel (Zita Hanrot) para salvar, evolucionar y renovar la centenaria Maison LEDU. Aprovechando la desaparición de Vincent, Diane Rovel (Carole Bouquet), la despiadada directora ejecutiva del poderoso grupo de lujo Rovel, lanza una ofensiva para adquirir lo que considera su premio más importante: la Maison LEDU. Para lograr su objetivo, todo es válido, ya que se trata de algo más que adquirir una marca más: se trata de venganza.

Reparto de La Maison

“La Maison” está protagonizada por el siete veces nominado al Premio César Lambert Wilson (“De Gaulle”), la nominada al Premio César Amira Casar (“Llámame por tu nombre”), la ganadora del Premio César a la Mejor Actriz Carole Bouquet (“En thérapie”), la ganadora del premio César a La actriz Más Prometedora Zita Hanrot (“Fatima”), el ganador del premio César al Actor Más Prometedor Pierre Deladonchamps (“Stranger by the Lake”), el ganador del premio César al Mejor Actor de Reparto Antoine Reinartz (“Anatomía de una caída”), la cuatro veces nominada al Premio César Anne Consigny (“Elle”), la nominada al Premio César Florence Loiret Caille (“The Bureau”), la estrella en ascenso Ji-Min Park (“Return to Seoul”) y el nominado al Premio César al Actor Más Prometedor Corentin Fila ( “Tener 17 años”).

Cuándo estrena La Maison en AppleTV en México

Podrás ver esta serie (al mismo tiempo que practicar el francés) a partir del 20 de septiembre 2024. Una mirada entre bastidores al mundo contemporáneo y en constante evolución de la moda y la aspiracional elegancia y lujo franceses, La Maison sigue a dos familias rivales ilustres, disfuncionales y poderosas que compiten por el dominio en el despiadado mundo de la alta costura.