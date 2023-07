Kate hace homenaje a Diana con un blazer ochentero que querrás en tu clóset ahora mismo

Por supuesto que hablar de Diana Spencer y Kate Middleton es hablar de dos épocas muy distintas y de dos mujeres con realidades diferentes. Sin embargo, son mujeres que contrajeron matrimonio con el futuro rey de Inglaterra y cuyos looks siempre han tenido que mantenerse a la altura de esa circunstancia —claro, con las salvedades de cada era—. Hay estructuras, colores y prendas que seguro quedan mejor en una que en otra, pero la princesa de Gales volvió a adaptar uno de los looks de Lady Di para asistir a Wibledon y recordó a más de uno cuando la mamá de William y Harry se vistió así para el Trooping the Colour de 1988.

Kate Middleton recrea look de Diana para Wimbledon 2023

Lo cierto es que nunca nos hemos resistido a los looks de Kate en Wimbledon —aún seguimos soñando con el precioso vestido amarillo Dolce & Gabbana de 2018—, y en esta ocasión se decantó por algo con aires retro y mucho volumen: un blazer crepé de Balmain color menta de doble botonadura con falda blanca tableada, combinando con bolso crossbody de Mulberry y pumps de cuero Gianvito Rossi. La princesa de Gales se sentó con las ex tenistas británicas Deborah Jevans y Laura Robson para ver jugar a Katie Boulter contra Daria Saville —fue la primera aparición de Kate en su papel de Patrona del All England Lawn Tennis Club; después se reunió con Roger Federer y Mirka Federer en el Royal Box para ver el primer round entre Shelby Rogers (Estados Unidos) contra Elena Rybakina (Kazajistán).

El blazer menta de Kate es una inspiración del modelo Catherine Walker que Lady Di usó en el Trooping the Colour de 1988 —evento donde el travieso Harry hizo un espectáculo con sus gestos—. Y la propia blusa plisada también es un statement de moda con el que Diana brillaba en los ochenta: es cómoda, combinable y chic, tres cualidades en la mayoría de prendas de la entonces esposa de Carlos III.