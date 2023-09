JLo y el guiño que le hizo a su look de la Met Gala en el NY Fashion Week (una cowgirl con estilo)

Jennifer Lopez es de las celebridades cuyo estilo ha cambiado más que otros a lo largo de los años. La ‘diva del Bronx’ siempre sorprende con elecciones de escotes pronunciados, cut outs y patrones variados, y cada alfombra roja o evento público es una propuesta que robará miradas. Así fue el caso del New York Fashion Week, donde Lopez asistió a la pasarela de Ralph Lauren con un modelo que nos remitió al elegido para la Met Gala 2021, donde canalizó a su cowgirl interna y hasta sombrero de vaquera llevó.

El look de Jennifer Lopez en el New York Fashion Week que nos fascinó

JLo brilló en la front row del show de Ralph Lauren usando un vestido transparente con mangas largas estilo camisa con mangas abullonadas en puño y desabotonada para mostrar un semi pronunciado escote y para mostrar en primer vista el collar de plata tamaño grande. La falda larga era de volantes en tela estilo tie dye en colores burgundy, beige y platinado; todo ello con un destacado cinturón de cuero marrón con hebilla grande. Lo cierto es que este look —bastante irresistible para seguir las tendencias del estilo cowgirl— nos recuerda al que la actriz llevó a la Met Gala 2021, pero en diferentes tonalidades: siguiendo la línea de la moda western, JLo llegó con un vestido Ralph Lauren marrón con pronunciado escote en V, corte en la pierna lateral, un cinturón café ancho con entrelazado a los costados y un mismo collar de plata llamativo. Tanto en la Met Gala como en el show de Ralph Lauren este look estuvo complementado con un sombrero vaquero. ¿Con qué look de Jennifer Lopez te quedas?