Emilia Clarke usó Chanel Haute Couture para ser condecorada por el príncipe William

Emilia Clarke no deja de robarse los corazones del público, y esta vez lo hizo fuera de la pantalla. La actriz de Game of Thrones fue condecorada por el príncipe William y brilló en la ceremonia nada menos que con un Chanel Haute Couture que nos cautivó por su diseño tan exquisito.

Emilia Clarke en Chanel Haute Couture para ser condecorada por el príncipe William

El Príncipe de Gales llevó a cabo una ceremonia de investidura en el Castillo de Windsor el 21 de febrero de este año. William presentó a la actriz Emilia Clarke y a su madre, Jennifer Clarke, con medallas de la Most Excellent Order of the British Empire en reconocimiento a sus servicios a las personas con lesiones cerebrales como fundadoras de la organización benéfica SameYou. Recordemos que Emilia sufrió dos hemorragias cerebrales en sus veinte años, y luego estableció la organización benéfica SameYou en 2019 con su mamá Jenny.

La actriz de 37 años lució muy chic con un traje de falda y chaqueta de tweed de la colección Chanel Alta Costura Primavera 2020, complementado con un lazo negro en su cabello. Combinó su atuendo con zapatos de satén negro con detalles de diamantes de Chanel, y los pendientes ‘Camélia Précieux’ en oro blanco de 18 quilates y diamantes. Recordemos que esta colección de la maison fue una inspiración en el estilo vintage de los años 50 que refleja las raíces de la marca en la sastrería; la propuesta hizo un homenaje a la infancia de Gabrielle Chanel por medio de trajes que emulaban el uniforme de estudiantes de internado donde ella creció huérfana, estudió y desarrolló su carrera como diseñadora.