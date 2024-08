¿Dónde vive Rihanna en Barbados? Los orígenes de la cantante

Aunque Barbados se quedó oficialmente sin un monarca desde noviembre del 2021 tras convertirse en una república, sabemos que tienen una reina-no-oficial: Rihanna. Bad Riri tiene una conexión significativa con Barbados, su país de origen; nació en Saint Michael y se crió en Bridgetown, pero su ascenso a la fama ha llevado la atención global a esta isla del este caribeño. Y si sientes que has visto el nombre de Barbados por todos lados últimamente, es porque la cantante hizo una reaparición durante el tradicional carnaval Crop Over Carnival vistiendo un traje emplumado y de vibrantes colores —para darte una idea, la artista no se daba una vuelta a este evento desde la pandemia del Covid-19, así que muchos esperaban verla nuevamente, y, como dirían los jóvenes, she ate.

¿Cómo se llama Rihanna en la vida real?

Nacida como Robyn Rihanna Fenty en Saint Michael, Barbados, siempre ha mantenido una fuerte conexión con su país de origen.

Es hija de Monica Braithwaite, una contadora, y del supervisor de almacén Ronald Fenty. Su madre es afro-guyanesa, mientras que su padre es barbadense de ascendencia africana, irlandesa, inglesa y escocesa. Rihanna tiene dos hermanos, Rorrey y Rajad Fenty, y dos medias hermanas y un medio hermano por parte de su padre. Riri creció en un bungalow de tres habitaciones en Bridgetown y vendía ropa con su padre en un puesto en la calle, pero la relación paternal tuvo complicaciones debido al alcoholismo y adicciones de éste.

¿Dónde vive Rihanna en Barbados?

De acuerdo con Travel Noire, Barbados alberga playas impresionantes y paisajes asombrosos, pero también “ofrece a los visitantes una experiencia única al hospedarse en la antigua casa de Rihanna”. A pocos metros del centro de Bridgetown, está la calle Westbury New Road que ya posee un valor histórico para el país, pues aquí se encuentra la casa de la infancia de Riri —por eso en 2017 la renombraron Rihanna Drive con una placa conmemorativa.

Lo cierto es que puedes reservar este bungalow que fue el hogar de Rihanna de los 5 a los 16 años, está bajo el nombre ‘Sonia Ville’ en Airbnb y está detallado como “una experiencia realmente única para tu escapada a la isla, aproximadamente a 30-40 minutos en taxi del aeropuerto”.

Más allá de su carrera musical, Rihanna ha estado involucrada en esfuerzos filantrópicos en Barbados, apoyando iniciativas en educación y salud. Es embajadora global y, en reconocimiento a sus contribuciones al país, recibió el título de Héroe Nacional de Barbados en 2021 (este es el mayor honor que puede recibir un barbadense).