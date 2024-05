Billie Eilish saca su tercer álbum de estudio, Hit Me Hard and Soft

Tiene tan solo 22 años y ya sacó su tercer álbum de estudio. Billie Eilish presentó Hit Me Hard and Soft y se prepara para una gira por Norteamérica (2024) y continuará por Europa, Reino Unido, Irlanda y Australia (2025). Catalogado por Rolling Stone Magazine como “el mejor álbum de Eilish a la fecha”, este lanzamiento nos demuestra una vez más el poder de Billie y su grandeza en medio de esta generación.

Billie Eilish saca su tercer álbum, Hit Me Hard and Soft

El álbum hace honor a su propio título. Con 10 temas originales que se encargan de desafiar cualquier género, Hit Me Hard and Soft viaja a través de un vasto panorama auditivo, que se expande y ve inmerso a sus escuchas en un espectro completo de emociones. Un cuerpo creativo verdaderamente cinemático, diverso y cohesivo que Eilish considera una “familia de canciones,” intencionado para, idealmente, ser escuchado de principio a fin.

El lanzamiento del álbum llega tras dos eventos completamente gratuitos de escuchas del álbum en Nueva York y Los Ángeles, con 16,000 asientos llenos en el Barclay Center de Brooklyn y 13,500 en el Kia Forum de Los Ángeles. Un lugar en donde los fans pudieron disfrutar de Hit Me Hard and Soft de principio a fin antes de su estreno.

Esta tercera obra fue escrita por Billie Eilish y Finneas, su hermano y colaborador, quien también produjo el álbum. Dicho álbum se encuentra ya disponible en todas las plataformas digitales, y en un esfuerzo continuo de minimizar los desechos y combatir el cambio climático; en todos los formatos digitales en variantes limitadas, con el mismo contenido y utilizando materiales 100% reciclables.

Billie Eilish se prepara con el tour Hit Me Hard and Soft

A inicios de este mes, Billie Eilish anunció su gira HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR. Producida por Live Nation y comenzando en septiembre de 2024, Eilish se embarcará por Norteamérica hasta finales de diciembre de 2024. La gira continuará en Australia en Febrero de 2025 justo antes de las fechas por Europa, Reino Unido e Irlanda, las cuales comienzan en abril y hasta finales de Julio.