Uñas de carey, la última tendencia en manicura elegante para Otoño, aquí 8 diseños para probar

Popular entre celebridades como Dua Lipa y Kylie Jenner, este diseño conocido como uñas de carey (su nombre en inglés, ‘torti nails’ que es corto para tortoise) aporta una estética elegante y terrosa a las uñas. Es ideal para quienes buscan un look único pero sutil, que se puede personalizar con diversas tendencias de arte de uñas, como puntas delineadas o acentos florales. El estilo de concha de tortuga se puede crear utilizando esmalte de uñas tradicional o gel, y es perfecto para combinar con uñas en tonos neutros o como un punto focal en uñas de acento. Sigue leyendo para buscar las opciones que más te agraden y no te vayas sin leer sobre: Uñas blancas para llevar la mejor manicura neutra, aquí 9 diseños que no son aburridos.

Qué son las uñas de carey

Son un diseño de uñas inspirado en el patrón natural de las conchas de tortuga, que presenta una mezcla de tonos cálidos como ámbar, marrón y negro, dispuestos en parches orgánicos e irregulares. Este estilo es muy versátil, ofreciendo múltiples opciones de personalización tanto en color como en diseño. Puedes optar por un look clásico con tonos caramelo, chocolate y negro, o incluso agregar detalles como destellos dorados o combinar el diseño de tortuga con otros elementos, como puntas francesas o tonos neón.