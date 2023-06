Todo lo que debes saber sobre las ‘arañitas’ en las piernas y cómo deshacerte de ellas

La celulitis o piel de naranja, así como las estrías no son los únicos enemigos de nuestras piernas. La mala circulación puede provocar que aparezcan las famosas “arañitas”, esas delgadas venitas que tiendes a maquillar cada vez que usas falda o vas a la playa. ¿Pero cuál es su origen? ¿Por qué se notan más unos días que otros? ¿Por qué podrían pasar de una cuestión estética a un problema grave de salud? Entrevistamos a la doctora Marimar Guerra, especialista en medicina genómica y de antienvejecimiento para saber cuándo es momento de tomar cartas en el asunto.

Breve clase de biología

“El sistema venoso tiene la función de regresar la sangre utilizada para volverse a oxigenar, pero en las piernas va en contra de la gravedad. Es un bombeo que ocurre en el que se abren las venas. Cuando hay una pequeña insuficiencia venosa, las Telangiectasia (arañas vasculares) son vasitos debilitados que se manifiestan”, explica la doctora Guerra. ¿La solución? Se necesita recuperar un óptimo flujo sanguíneo venoso.

Cómo tratar y eliminar las ‘arañitas’ de las piernas

Sí, afortunadamente pueden desaparecer con suplementación con selenio, magnesio, zinc, centella asiática y tratamientos. Aunque por predisposición genética, si ya tienes, hay posibilidad de que regresen en un par de años. Es importante que las atiendas a tiempo; no dejes que las telangiectasias suban de nivel (existen 7), y cuando se ven como arañitas apenas están en un 1 o 2. Más vale prevenir que lamentar, lo sabes.

Para eliminarlas, la clínica Medae ofrece un procedimiento que consta de tres pasos. El primero es llevar a cabo un drenaje linfático (que se siente como si fuera un masaje corporal), menos fuerte que una presoterapia. El segundo consiste en una sesión de láser y por último la escleroterapia, una inyección con un químico que colapsa la vena. “No siempre se llega al tercer punto porque muchas veces con la luz pulsada la telangiectasia se desvanece”, señala Guerra.

¿Qué hacer por tu cuenta para eliminar estas ‘arañitas’ de las piernas?

Mantener un estilo de vida saludable y activo; caminar es bueno para ayudar al bombeo de sangre. Agendar una cita para drenaje linfático una vez al mes como método de prevención, mientras que en casa la doctora recomienda realizar exfoliaciones con cafeína, aplicar tónicos que contengan centella asiática y terminar con cremas de árnica.

Respecto a la dieta, la doctora Guerra hace énfasis en alejarse de los ‘Cuatro venenos blancos’ (sal, azúcar, harinas refinadas y lácteos), ya que generan una propensión proinflamatoria: “A través de diversos análisis genéticos y genómicos a lo largo de los años he encontrado que estos representan una resistencia por parte del organismo humano”. Si fumas, se le debe de bajar al cigarro y en cuanto a alcohol va a depender del tipo que bebas. Los coctelitos desafortunadamente no califican como permitidos.

‘Arañitas versus várices: ¿mito o realidad?

Realidad: Las arañitas se convertirán en várices si no las tratas. Cuando se llega a ese peligroso nivel, no solo se busca solución desde el punto de vista estético sino médico. Se habla ya de la evolución de la enfermedad que puede padecer gente con problemas de espalda, que tenga patologías como edema, insuficiencia cardíaca y pulmonar. Las várices predisponen a trombosis (coágulos al corazón o al pulmón).

Realidad: Entaconarte contribuye a la mala circulación porque afecta la postura de la espalda. No es que debas de dejarlos, pero no tiene que ser por mucho tiempo ni constante. Estar de pie sin caminata también es malo, lo fundamental es que haya movimiento y bombeo, no lo olvides. También ayuda acostarte de espalda sobre una superficie plana levantando las piernas contra la pared después de una larga jornada. Usar medias de compresión tipo calcetín (incómodas y odiadas) es otra recomendación.

Cuándo ya es momento de ir a consulta

Como ya leíste antes, los estadios o niveles definirán la gravedad del caso, sin embargo no tienes por qué esperar a que el tuyo empeore. A partir del 4, la vena blanca elevada que se ve como una serpiente, se considera como un riesgo de salud. “Es como un lunar, no siempre lo tienes que quitar, pero siempre lo tienes que vigilar”. Ojo, no cualquier médico puede hacer la escleroterapia (puede provocar una mancha de quemadura) ni todas las venas tienen porqué recibir el mismo tratamiento.