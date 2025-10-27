Suscríbete
Sarah Jessica Parker trae de vuelta el peinado semirrecogido, ideal a cualquier edad

El semirrecogido regresa de la mano de Sarah Jessica Parker como el peinado más favorecedor del otoño 2025, elegante, práctico y perfecto para cualquier edad

October 27, 2025 
Eurídice Aiymet Garavito García
Victoria's Secret Fashion Show

Dia Dipasupil/Getty Images

Sarah Jessica Parker ha vuelto a recordarnos que el estilo no tiene edad, especialmente cuando se trata del cabello. Durante su más reciente aparición pública, la actriz lució un peinado semirrecogido que se convirtió en el nuevo punto de referencia para la elegancia contemporánea a cualquier edad. Natural, con volumen sutil y ese aire desenfadado que equilibra madurez y frescura atemporal.

Este look, que en los años 2000 fue sinónimo de juventud y romanticismo, reaparece ahora con un matiz más sofisticado. Sarah Jessica Parker lo lleva con raya al centro, mechones sueltos que enmarcan el rostro y una textura ligeramente pulida, logrando un efecto lifting sin necesidad de exagerar el peinado. El resultado es una imagen refinada y real, el tipo de belleza que no pretende ocultar el paso del tiempo, sino acompañarlo con gracia.

Por qué el semirrecogido funciona en todas las edades

El secreto de su éxito está en su versatilidad. Al dejar parte del cabello suelto, suaviza los rasgos y da movimiento, mientras que la sección recogida eleva el rostro y aporta estructura. Puede adaptarse a cualquier tipo de melena —lisa, rizada o con ondas— y se ajusta tanto a un evento formal como a un look cotidiano. Es un estilo que se adapta a la vida real, no solo a las alfombras rojas.

Cómo lograr un peinado semirrecogido perfecto esta temporada

Para lograr el efecto elegante que lució Sarah Jessica Parker, basta con alisar ligeramente la parte superior y texturizar las puntas. Un toque de brillo natural —ya sea con aceite ligero o suero capilar— y un broche discreto bastan para completar el look. Si se busca un aire más moderno, se puede jugar con el volumen o añadir mechones frontales que caigan de forma estratégica sobre las sienes.

Más allá de la tendencia, el regreso del peinado semirrecogido simboliza una nueva relación con la edad y la belleza, un recordatorio de que la sofisticación no está en ocultar, sino en elegir lo que te hace sentir cómoda. Sarah Jessica Parker no solo trae de vuelta un peinado; reivindica la elegancia auténtica que viene con la experiencia y la confianza.

Eurídice Aiymet Garavito García
