Protector solar para verano 2023: máxima protección, suero SPF y más

Usar protector solar no tiene que sentirse como una obligación. Las nuevas fórmulas protectoras son una delicia al aplicarlas, dejando la piel (y el pelo) con una sensación sedosa y un look vibrante.

¿Cuáles son los mejores bloqueadores?

Durante años, los protectores solares fueron sinónimo de practicidad. Comprar uno significaba buscar en el pasillo de los SPFs las marcas de siempre y seleccionar una opción razonable —el equivalente en belleza a tomarte tu medicina (e igualmente importante ya que el bloqueador es el producto antiedad más eficaz y el que previene el cáncer de piel)—.

Todo esto ha cambiado en el último par de años. De acuerdo a la firma de análisis de datos, Spate, en el 2021 las búsquedas en línea para los protectores solares que no dejan manchones blancos en la piel aumentaron 619% en comparación al 2019. “Los consumidores ya no quieren renunciar a la elegancia cosmética y las marcas tienen el reto de ofrecer un producto que sea tanto cosmético como clínico”, afirma la dermatóloga Michelle Henry. Hoy es más fácil que nunca encontrar uno que imparta una lujosa experiencia de skincare. Nuestras fórmulas favoritas están llenas de poderosos ingredientes y se sientan como algo que desearás usar diario.

FOTOGRAFÍAS: GETTY IMAGES; PRODUCTOS: JEFFREY WESTBROOK/STUDIO D.

BLOQUEADORES: PROTECCIÓN MÁXIMA

Los SPFs se han convertido ahora en multitaskers, al contar con potentes ingredientes como el escualano (hidrata) y las ceramidas (suavizan) dentro de sus formúlas protectoras de los rayos UV. Las más recientes pantallas solares de Shiseido y de Tatcha están infusionadas con ácido hialurónico para hidratar y realzar. La fórmula ligera de Dr. Dennis Gross combina el ácido ferúlico con Vitamina C para proteger la piel de los dañinos rayos UV. Para maximizar los beneficios de protección solar y de cuidado de la piel, aplica tu SPF con dos capas transparentes. “Si no te preocupa aplicar una cantidad específica, ponerte dos aplicaciones hace una cobertura del 79% al 94%”, afirma Ranella Hirsch, una dermatóloga de Cambridge, Massachusetts. La nueva y ligera loción de Supergoop! Watery Lotion, la cual contiene antioxidantes que filtran la luz azul, hace que aplicar dos delgadas capas se sienta tan ligero como una brisa.

BLOQUEADORES: UN LIGERO TINTE

¿La manera más effortless de integrar la protección solar dentro de tu rutina de skincare? SPF transparente con un poco de tinte. “Ofrece cobertura ligera con una gran protección”, asegura Tiffany Libby, una dermatóloga de Rhode Island. Además, la mayoría de las pantallas solares son resistentes al sudor (perfectas para el verano) y no dejan manchas blancas. MDSolarSciences Gleam & Glow y Alastin HydraTint aportan un ligero brillo que luce como si tuvieras un highlighter. Otra opción: protectores solares en polvo con tinte, que resultan prácticos para volverse a aplicar cada dos horas, algo que los dermatólogos recomiendan pero que es complicado hacer en el día a día. Isdin Isdinceutics Mineral Brush es fácil de guardar en tu cosmetiquera y de aplicar sobre tu nariz y décolletage sin un espejo cerca. Finalmente, recuerda proteger tus labios: Sun Bum Tinted Lip Balm tiene un SPF de 15 y un sutil color que no se derrite con el calor.

¿BLOQUEADORES PARA PELO?

Así como aplicas protección contra el calor antes de usar tus herramientas para estilizar, debes también usar protección para el pelo cuando estés afuera bajo el sol. “Los protectores solares deben aplicarse de pies a cabeza”, afirma el hairstylist Garren. “Piensa en el pelo como tu piel: Se puede quemar”. Busca fórmulas que absorban los UV, como R+Co Bleu Daily Forecast Finishing Spray. Aplica en mechones secos para defenderlos de los rayos, la humedad y el viento. “Como algunas prendas, el pelo se despinta, afectado por la luz del sol”, explica Garren. Dos formas de mantener tu color vibrante bajo el sol: Joico Colorful Glow Beyond Anti-Fade Serum suelta queratina y aceite de rosas para prevenir el desvanecimiento. Oribe Bright Blonde Sun Lightening Mist protege el pelo rubio —el cual tiende a perder rápidamente su brillo— utilizando un extracto concentrado e hidratante de limón y manzanilla que le da más luminosidad a tu melena al exponerse al sol.

FOTOGRAFÍAS: GETTY IMAGES; PRODUCTOS: JEFFREY WESTBROOK/STUDIO D.

BLOQUEADORES EN SUERO

Si piensas que todas las fórmulas de los protectores solares son espesas, pastosas y pegajosas, te presentamos los sueros SPF. “Son fantásticos, especialmente para pieles mixtas y grasas”, afirma Hirsch. Además de sus texturas sedosas, están elaborados con ingredientes de los típicos sueros de skincare. Por ejemplo, Ilia C Beyond Triple Serum contiene dosis de Vitamina C, la cual protege la piel de los daños del sol, así como niacinamida, que tonifica. La diferencia entre los sueros protectores solares y los clásicos de skincare está en la aplicación. “Los dermatólgos sugerimos aplicar el suero debajo del hidratante”, comenta Hirsch. “Pero en el caso de los sueros con SPF, debe ser el último paso, al igual que con cualquier producto de protección solar”. De igual forma, no dejes que la palabra suero te confunda. Siempre debes aplicar tanto como lo haces con otros productos protectores del sol: una media cucharada de té o la longitud de dos dedos.

BLOQUEADORES NUEVOS PARA EL VERANO

Una cuantas marcas han aparecido en los últimos años para ofrecer una aproximación juguetona y nostálgica del cuidado solar. Vacation está inspirada en el amor de su fundador hacia la cultura ’80s Club Med. La línea convocó a dos de las narices más famosas de la industria, Rodrigo Flores-Roux y Carlos Huber, para crear su aroma emblemático, el cual evoca el sentimiento de estar a un lado de la alberca, con un daiquiri en la mano. Es tan adictivo que la compañía ahora lo vende como fragancia. El Chardonnay Oil SPF 30 de la firma también es sobresaliente y sus bálsamos de labios con SPFs vienen en deliciosos sabores como Bananas Foster y Bombe Alaska. La marca Bask crea moods de verano al instante: su spray de cuerpo con olor a coco ofrece protección solar del 30 pero también funciona como un body mist. Y para un clásico SPF de cuerpo, prueba Dune The Bod Guard, el cual tiene un color verde pero rápidamente desaparece al contacto con la piel.