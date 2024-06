6 perfumes para mujer con aroma a playa tropical (guía 2024)

Si no vas al mar, el mar llegará a ti. O al menos así se sentirá cuando uses alguno de estos 6 perfumes para mujer con aroma a la playa que puedes usar en tus vacaciones —incluso si no saldrás de casa. Hay varios tipos de fragancias que se asocian más con el verano, como los aromas cítricos y mediterráneos, o los cremosos con un toque a coco. Aunque haya variedad, cada una es como unas vacaciones instantáneas en una botella. Ya sea que busques fragancias para tus próximas vacaciones o simplemente quieres canalizar la relajante atmósfera de la playa, aquí tienes una lista de perfumes con aroma a playa tropical. No te vayas sin leer: 5 perfumes para mujer que huelen a sol y levantan tu ánimo.

Los mejores perfumes para mujer que huelen a playa tropical (guía 2024).

1. Ferragamo Oceani di Seta

Es un eau de parfum unisex lanzada por Salvatore Ferragamo en 2021. Parte de la colección Storie di Seta, está inspirada en la rica historia y la artesanía de las creaciones de seda de Ferragamo. Oceani di Seta se describe como una fragancia “floral marina” con notas de sal marina en la salida, pétalos de magnolia en el corazón y heliotropo en la base.

2. dossier Aquatic Coconut

Inspirado en Replica Beach Walk de Maison Margiela. Aquatic Coconut combina un acorde acuático salado con la efervescencia de los cítricos y la pimienta rosa. Esta ola marina continúa con las notas solares y cálidas de coco, flor de heliotropo, haba tonka y almizcle. Evoca los recuerdos olfativos de un día de verano en la playa, con la caricia de una brisa marina cálida, un olor sutil de filtro solar y la sensación placentera de la arena en la piel

3. Ariana Grande Cloud

Se combinan aromas delicados como lavanda, pera, crema de coco y praliné con esencias más intensas como almizcle, bergamota o maderas, creando un perfume enigmático que combina contrastes exquisitos.

4. Jean Paul Gaultier La Belle Paradise Garden

Lanzada en 2024, La Belle Paradise Garden de Jean Paul Gaultier es una eau de parfum floral para mujeres. La fragancia, inspirada en el vibrante y extravagante desfile de moda de Gaultier de 2010-2011, presenta una cautivadora mezcla de flor de loto azul, iris empolvado y sensual vainilla, creando un aroma delicadamente femenino e indudablemente seductor.

5. Coach Dream Sunset

Coach Dreams Sunset es una fragancia fresca, floral y amaderada, de espíritu libre inspirada en las horas doradas del atardecer, cuando las posibilidades siempre están en el horizonte. Se abre con notas afrutadas de pera y bergamota, revelando un corazón de flores de jazmín antes de secarse para obtener una cálida nota de fondo de haba tonka y vainilla.

6. Dolce&Gabbana Light Blue Summer Vibes

Light Blue Summer Vibes de Dolce&Gabbana, lanzada en 2023, captura la esencia de una escapada a Capri en una botella. Esta fragancia, que tiende a lo femenino, es una versión revitalizante del clásico Light Blue. La chispeante bergamota calabresa se mezcla con dulces frutas de verano, mientras un toque de cedro proporciona una base amaderada, creando un aroma que es tanto refrescante como juguetonamente sofisticado.